За встречей – встреча

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с избирателями Алматинской области.

В селе Отеген Батыр состоялся разговор с персоналом детской клинической больницы о ключевых целях развития национальной системы здравоохранения.

– Алматинская область – одна из самых крупных в стране, и здесь, как и везде, есть вопросы, требующие решения. Их может решить только сильная власть, имеющая широкую поддержку всех казахстанцев, – отметил член РОШ Азат Перуашев, призвав избирателей прийти 20 ноября на участки и сделать выбор, который определит вектор дальнейшего развития страны.

Члены РОШ встретились также с общественностью в Доме культуры города Конаева. На мероприятии шла речь о развитии регионов и обновлении инфраструктуры на селе. Кроме того, с многодетными матерями были обсуждены инициативы по поддержке молодежи и социальному обеспечению семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Активисты штаба встретились также с почетными гражданами Илийского района, а позже – с молодежью на одном из местных базаров в городе Конаеве.

В то же время руководитель алматинского общественного штаба Жансеит Туймебаев, члены штаба Руслан Нурлыбаев и Ерлан Давов в рамках агитационной работы посетили коллектив ТОО «Казлегпром-Алматы».