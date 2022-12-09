За ввоз золота на 1,2 млн долларов контрабандиста приговорили к 1,5 года ограничения свободы

В Астане осудили мужчину, пытавшегося ввезти в страну 28 килограммов ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

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В Астане осудили мужчину, пытавшегося ввезти в страну 28 килограммов ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как сообщили в АФМ, подсудимому инкриминировали экономическую контрабанду т.е. перемещение в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров.

«Он был задержан в Международном аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом «Стамбул-Астана» золотых украшений.

Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных «ювелирных изделий и часов» составила 565 млн тенге или почти 1 млн 200 тыс. долларов США.

Нуржану Сурапову назначено наказания в виде 1,5 года ограничения свободы с конфискацией более 7-ми тыс. единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства», - рассказали в АФМ.