За выброшенную на улице маску будут штрафовать в Казахстане
Екатерина Елисеева
Казахстанцев могут штрафовать на 55 560 тенге за использованную маску, выброшенную на улице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии.
"Лицо, выбросившее маску на улице, нарушает Правила, регулирующие благоустройство территорий городов и населенных пунктов, а также регламентирующие наказания за разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений населенных пунктов, что влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 20 МРП (55 560 тенге – прим. автора)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что использованные маски, брошенные на улице, еще долгое время могут распространять самые разные заболевания, в том числе коронавирус.
"Основной способ заражения коронавирусной инфекцией – это воздушно-капельный. Предположим, болеющий человек в маске кашляет, чихает, а затем просто выбрасывает защитное средство на улице. Накопленный в ней вирус какое-то время сохраняет свою опасность, поэтому может произойти повторное заражение другого человека", – пояснил вирусолог А. Богоявленский.
Также эксперт подчеркнул, что вирус на масках сохраняется более 30 часов.
Вирусологи призывают население проявлять гражданскую активность и правильно утилизировать СИЗ, потому что любой объект, лежащий на улице, считается потенциально опасным. Использованные СИЗ необходимо предварительно завернуть в полиэтиленовый пакет и выбросить в специально отведенные для мусора места.
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