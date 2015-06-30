За выдающийся личный вклад Свежий выпуск Асель КУСАИНОВА, Москва

Президент Казахстана отмечен «за выдающийся личный вклад в развитие мировой экономической мысли, исторически значимые инициативы и высокие достижения в сфере становления и совершенствования прогрессивных форм интеграционных процессов, развитие Евразийского экономического союза, особые заслуги в укреплении экономических, научных, культурных связей между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, активную общественную деятельность».

Передавая награду, глава Вольного экономического общества, видный российский экономист Гавриил Попов особо отметил, что Нурсултан Назарбаев стал первым зарубежным кавалером Большой золотой медали ВЭО России.

– Присуждая эту награду, – сказал в своем выступлении Г. Попов, – мы учитывали вклад Нурсултана Назарбаева, во-первых, в теоретическую разработку современных экономических процессов. Нурсултан Абишевич стал одним из первых крупных руководителей, кто теоретически обосновал проблемы, связанные с текущим переходом от индустриального к постиндустриальному обществу. Во-вторых, Президент Казахстана внес заметный вклад в понимание того, что мир не однополярен, а многополярен, что мир должен состоять из блоков, которые будут солидарно взаимодействовать между собой. Сейчас мы видим реализованный по его инициативе проект Евразийского экономического союза.

Также Г. Попов отметил исключительную заслугу Нурсултана Абишевича в проведении устойчивой, прочной, продуманной линии на постоянное сотрудничество России и Казахстана.

Принимая медаль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казах­стан в Российской Федерации Марат Тажин поблагодарил Г. Попова за высокую оценку деятельности Президента РК в сфере развития и практического применения достижений современной экономической науки. По словам главы дипломатической миссии, сегодняшняя награда – это не просто дань уважения традиции, это действительно признание огромного научного и практического вклада Нурсултана Назарбаева в укрепление евразийского диалога, в развитие добрососедских отношений с Россией.

В заключение Марат Тажин поздравил гостей с отмечаемым в нынешнем году 250-летним юбилеем Вольного экономического общества.