За выдающийся личный вклад

Свежий выпуск
Асель КУСАИНОВА, Москва
Президент Казахстана отмечен «за выдающийся личный вклад в развитие мировой экономической мысли, исторически значимые инициативы и высокие достижения в сфере становления и совершенствования прогрессивных форм интеграционных процессов, развитие Евразийского экономического союза, особые заслуги в укреплении экономических, научных, культурных связей между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, активную общественную деятельность».
Передавая награду, глава Вольного экономического общества, видный российский экономист Гавриил Попов особо отметил, что Нурсултан Назарбаев стал первым зарубежным кавалером Большой золотой медали ВЭО России.
– Присуждая эту награду, – сказал в своем выступлении Г. Попов, – мы учитывали вклад Нурсултана Назарбаева, во-первых, в теоретическую разработку современных экономических процессов. Нурсултан Абишевич стал одним из первых крупных руководителей, кто теоретически обосновал проблемы, связанные с текущим переходом от индустриального к постиндустриальному обществу. Во-вторых, Президент Казахстана внес заметный вклад в понимание того, что мир не однополярен, а многополярен, что мир должен состоять из блоков, которые будут солидарно взаимодействовать между собой. Сейчас мы видим реализованный по его инициативе проект Евразийского экономического союза.
Также Г. Попов отметил исключительную заслугу Нурсултана Абишевича в проведении устойчивой, прочной, продуманной линии на постоянное сотрудничество России и Казахстана.
Принимая медаль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казах­стан в Российской Федерации Марат Тажин поблагодарил Г. Попова за высокую оценку деятельности Президента РК в сфере развития и практического применения достижений современной экономической науки. По словам главы дипломатической миссии, сегодняшняя награда – это не просто дань уважения традиции, это действительно признание огромного научного и практического вклада Нурсултана Назарбаева в укрепление евразийского диалога, в развитие добрососедских отношений с Россией.
В заключение Марат Тажин поздравил гостей с отмечаемым в нынешнем году 250-летним юбилеем Вольного экономического общества.

Популярное

Все
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Сельский аким спас из пожара детей и предотвратил взрыв газового баллона до приезда пожарных
​​​​​​​Экономика Казахстана: три сценария развития
Вода – и радость, и беда
Муслим Базарбаев: Литературоведение и дипломатия
Президентские выборы показали, что на самом высоком государственном посту женщину готовы видеть лишь около 5% казахстанцев
Выступления с трибуны и кулуарные встречи, жаркие дискуссии и задушевные беседы, чтение стихов и прозы – так прошел III Международный форум писателей и публицистов
Однажды кто-нибудь из молодых возьмет книгу Санжара Керимбая «Бейсен және болмыс», внимательно прочтет и спросит: «А вы знали Бейсена Куранбека? Вы его видели? Вы с ним общались?»
Чему научит учебник с ошибками?
Государство и бизнес: взаимные ответственность и поддержка
Новая веха в истории Жезказгана
Битва «барсов» в Астане
Революция без насилия
Футбольному клубу в Улытау – быть!
Пусть государство услышит, пусть государство поймет
Скорой помощи нужно помочь
С любовью к людям
Марокко переписывает историю
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
Два комитета хотят упразднить в МВД
Тридцать ДТП произошло за день из-за гололеда в Кызылорде
Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

Читайте также

Свежий выпуск
Столичные гребцы вернулись домой с чемпионата Азии с медаля…
Свежий выпуск
Усилить меры профилактики
Свежий выпуск
Свежего воздуха дайте глоток!
Свежий выпуск
Не только теория

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]