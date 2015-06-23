Свежий выпуск За высокие баллы – спецпризы от акима Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В своем приветственном слове аким области Архимед Мухамбетов искренне поздравил ребят с окончанием школы и достижением хороших результатов в ходе сдачи ЕНТ, пожелал им доброго пути. В нынешнем году в нем приняли участие более 4 600 выпускников, или 71,8% от всего общего количества. По итогам ЕНТ средний балл по области составил 82,68. По данному показателю область находится в пятерке лидеров по РК. 156 выпускников школ области подтвердили высокое качество своих знаний и стали обладателями знака «Алтын белгі», а 66 ребят – аттестатов с отличием. Самый высокий результат по региону, 124 балла, набрали трое выпускниц. Это Рахила Тулина (Хромтауская гимназия № 2, обладательница знака «Алтын белгі»), Назкен Умбетова (Благодарная СШ города Актобе, обладательница знака «Алтын белгі») и Айдана Танирберген (Бестамакская СШ Алгинского района). На торжественном мероприятии они были удостоены специального приза акима области. 156 выпускникам – обладателям знака «Алтын белгі», а также призерам международных предметных олимпиад были вручены ценные подарки – планшеты.



