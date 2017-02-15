​За высоким забором

Жена и родственники 24-летнего жителя Шымкента Ертая Халтурсынова после многомесячных поисков нашли пропавшего парня в больнице. Медики были вынуждены ампутировать ему обе ноги по щиколотки. Он утверждает, что на больничной койке оказался, после того как побывал в трудовом рабстве. Неизвестные в первых числах января насильно посадили его в машину, когда он шел по дороге, и увезли за город.

Спустя несколько часов пути парень оказался в сельской местности – на ферме, огороженной высоким забором. Здесь его превратили, по сути, в раба. По словам Ертая Халтурсынова, он находился там не один. Отношение ко всем работникам было примерно одинаковое: им не давали нормальной еды, даже с водой для питья возникали проблемы, зато трудиться требовали много. За малейшее неповиновение жестоко наказывали. Пленникам не давали общаться между собой, а о том, чтобы сбежать, не могло быть и речи: забор был настолько высок, что не давал шансов на спасение.

Не отличающийся богатырским сложением парень ослабел настолько, что вскоре с трудом поднимался. И тогда «работодатели» решили от него попросту избавиться, оставив в холодное зимнее время одного в заброшенном доме в селе Биртилек. Там его нашли совершенно случайно, только это и спасло от смерти истощенного человека. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, хотя на больничной койке ему предстоит провести еще не один день.

По информации Салтанат Каракозовой, руководителя пресс-службы ДВД ЮКО, начато досудебное расследование. Полицейские ищут предполагаемых похитителей.