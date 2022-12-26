За взятки предоставляла квоты на реабилитацию детей сотрудница НЦДР

Здравоохранение
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За незаконное денежное вознаграждение предоставляли квоты на реабилитационное лечение детей в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса внесла в Министерство здравоохранения представление об устранении обстоятельств, способствовавших нарушению закона по вопросам распределения квот на реабилитационное лечение детей.

Ранее Антикор на основании обращения уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин провел досудебное расследование по фактам получения незаконного денежного вознаграждения работниками Национального центра детской реабилитации Корпоративного фонда «University Medical Center».

«Установлено, что одна из сотрудниц НЦДР получала от родителей детей с ограниченными возможностями денежные средства от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение детей.

По результатам расследования действовавшая на протяжении нескольких лет мошенническая схема пресечена, причиненный ущерб родителям полностью возмещен», – заявили в Антикоррупционной службе.

Наряду с этим борцы с коррупцией выявили ряд проблем и недостатков по вопросам реабилитационного лечения детей.

К примеру, отсутствовало единообразное распределение квот в регионах, есть недоверие родителей и недостаточная разъяснительная работа с последними, отсутствие прозрачной и общедоступной очередности, нехватка подобных республиканских центров в стране.

В этой связи Агентство по противодействию коррупции рассмотрело представление на площадке Минздрава, с участием Аружан Саин, вице-министра Вячеслава Дудника, руководителей территориальных управлений здравоохранения, Корпоративного фонда «University Medical Center» и НЦДР.

По итогам Минздрав для минимизации коррупционных рисков планирует создать комиссии в регионах по распределению квот в республиканские центры.

«Помимо этого, в ближайшее время будет запущена общедоступная электронная очередь лиц, нуждающихся в реабилитационном лечении.

Эти меры позволят проводить учет всех нуждающихся в восстановительном лечении и способствовать повышению уровня прозрачности и открытости услуг оказания реабилитационной помощи.

Кроме того, в настоящее время завершается работа по возвращению НЦДР из частного сектора в подведомственность Министерства здравоохранения РК», – дополнили в ведомстве.

Антикоррупционная служба призывает казахстанцев не пользоваться услугами сомнительных лиц и только законно получать льготы на лечение и реабилитацию детей.

По аналогичным фактам можно обращаться в колл-центр агентства по номеру 1424.

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