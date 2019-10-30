За взятки в 3 млн тенге осужден начальник миграционной службы Костаная

Общество
Жанат Тукпиев
Фото @Kazpravda.kz
Начальник миграционной службы в Костанае осужден за неоднократное получение взяток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника отдела миграционной службы Управления полиции Костаная Департамента полиции Костанайской области подполковника полиции Байжанова К.С. по подозрению в неоднократном получении взяток.

"Он подозревался в получении на системной основе взяток в общей сумме 3 миллиона 10 тысяч тенге при пособничестве Кравчук Г.В. от Манукян Э.В., Гребенюк И.И., Егиазарян А.Л., Закоян М.П. и Махмадова Х.М., за общее покровительство и беспрепятственную регистрацию, и оформление вида на жительство иностранным гражданам", – сообщили в пресс-службе.

29. октября 2019 года приговором суда №2 города Костанай Байжанов осужден к 6 годам лишения свободы, с пожизенным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания.

Этим же приговором Кравчук осуждена к 4 годам лишения свободы, а взяткодатели Манукян, Гребенюк, Егиазарян, Закоян и Махмадов к штрафам в размере десятикратных сумм взяток.

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