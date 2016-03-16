За взятку арестован чиновник от образования в Актюбинской области
Ксения Воронина
В Актюбинской области задержан руководитель департамента по контролю в сфере образования Акимгерей Кушербаев, передает Kazpravda.kz.
"Установлено, что задержанный через свою супругу – директора Илекской школы С. Сырбаеву и других лиц на системной основе получал взятки в общей сумме 1 150 000 тенге от представителей школ области за положительное решение вопроса о прохождении аттестации школ. В отношении Акимгерея Кушербаева избрана мера пресечения "арест". Проводится досудебное расследование", – пояснили в пресс-службе Нацбюро по противодействию коррупции.
Напомним, что с 2016 года в Казахстане вступил в силу новый Закон о противодействии коррупции, который основан на международных стандартах.