За взятку и хищение госсредств задержаны чиновники в Талдыкоргане и Шымкенте
В Талдыкоргане задержан глава местного отдела образования Турысбеков по подозрению в хищении бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции.
Следствием установлено, что Турысбеков путем необоснованного увеличения сумм договоров на изготовление и монтаж хоккейных площадок для общеобразовательных школ города похитил более 2,7 млн тенге.
В настоящее время Турысбеков водворен в ИВС УВД Талдыкоргана. Проводится досудебное расследование.
Кроме того, сотрудники антикоррупционной службы Южно-Казахстанской области задержали руководителя отдела архитектуры и градостроительства Шымкента Кенжекулова.
"Кенжекулов Б., используя свое служебное положение, с целью личного обогащения через посредника получил взятку в сумме 280 000 тенге от физического лица за регистрацию актов приемки жилого дома в эксплуатацию. В настоящее время Кенжекулов Б. водворен в ИВС УВД Шымкента", – указывается в распространенном сообщении.