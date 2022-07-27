За взятку осудили экс-проректора медицинского университета в Нур-Султане

К трем годам лишения свободы осудили проректора НАО «Медицинский университет Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Приговором суда №2 района Байқоңыр Нур-Султана к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности осуждена проректор НАО «Медицинский университет Астана» М. Даулетьярова.

«Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 тысяч долларов США от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 тысяч долларов США за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова», – детализировали в Антикоре.

Гриценко суд назначил три года лишения свободы, посреднику Капарову – семь лет лишения свободы, дополнили в агентстве.

Приговор не вступил в законную силу.