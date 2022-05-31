Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области в рамках досудебного расследования изобличен главный специалист департамента государственных доходов, который подозревается в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере. Порядка 40 млн тенге предназначалось ему за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу компании. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения «содержание под стражей».

В интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом, отмечено в сообщении ведомства.