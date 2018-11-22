За взятку задержаны двое работников спецЦОНа в Алматы



Двое инспекторов фронт-офиса спецЦОНа задержаны по подозрению в незаконном получении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы, передает Inform.kz

Для борьбы с так называемыми "помогайками" филиал госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы совместно с правоохранительными органами проводит комплекс мероприятий по пресечению незаконной деятельности в автоЦОНе.Как сообщили в госкорпорации, в результате проверки задержаны двое инспекторов фронт-офиса по подозрению в незаконном получении денежных средств. В отношении одного из задержанных департамент внутренней безопасности филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы ранее проводил внутреннее расследование.Только за 9 месяцев 2018 года составлено 227 административных протоколов по незаконному предоставлению государственных услуг. Кроме того, в целях пресечения и профилактики нарушений среди работников регулярно проводятся внутренние проверки."За десять месяцев проведено 149 мероприятий "тайный покупатель". В результате выявлено 29 фактов нарушения стандартов госуслуг. Привлечено к дисциплинарной ответственности 36 работников, уволено - 5. Вместе с тем, для ускорения регистрации транспортных средств и исключения человеческого фактора на портале электронного правительства запущена возможность получения данной услуги в онлайн режиме", – сообщили в госкорпорации.