За заслуги – квартиры

Спорт
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[caption id="attachment_14405" align="alignleft" width="300"]12 фото Владимира Бугаева[/caption]

Руководитель региона тепло поздравил А. Утешева с блестящим выступлением в польском Вроцлаве и поблагодарил его именитого наставника – двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Илью Ильина, отлично подготовившего земляка к мировому помосту.

Много добрых слов прозвучало на приеме и в адрес нападающего кызылординской футбольной дружины. В 34 матчах он 28 раз поражал ворота соперников, обеспечив «Кайсару» не только зрелищную игру, но и выход из Первой лиги в высший дивизион чемпионата страны. В знак признательности за спортивные достижения К. Кушербаев вручил А. Утешову и Ж. Молдакараеву ключи от квартир, а И. Ильин удостоился благодарственного письма.

Зашла речь на встрече и о развитии массовых видов спорта. В текущем году в регионе построено 80 спортплощадок, во всех районных центрах восстановлены стадионы, футбольные поля получили искусственное покрытие. В Аральске и Кармакшы построены новые стадионы, а в областном центре открылся спорткомплекс с ледовой ареной.

В следующем году в Кызылорде запланировано еще одно знаковое новоселье – будет построен спорткомплекс имени Ильи Ильина, а на левобережье реки Сырдарьи вскоре начнется возведение крытого стадиона на 3 тыс. мест.

Юрий ЛИ, Кызылорда

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