​За здоровый образ жизни

Первыми нового в стране титула удостоились руководитель эксклюзивной музыкальной школы-студии «Қаракат», зас­луженный деятель Казахстана Каракат Абильдина, актер, зас­луженный деятель Казахстана Нурлан Алимжанов, певец Кайрат Нуртас, певец и профессиональный боксер, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Ибрагим Ескендир, а также олимпийский чемпион 1996 года по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко и капитан команды КВН «Спарта-Астана», первый чемпион Высшей лиги 2017 года Данияр Жумадилов.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов вручил нагрудные знаки «Посол здоровья» и соответствующие сертификаты, что символично накануне Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи «От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития».

– У ООН есть послы доброй воли – это хорошая практика, когда известные личности из сферы искусства, спорта, эстрады вносят весомый вклад в дело мира, и мы по аналогии ради общего благого дела решили учредить такую миссию, как «Послы здоровья», – отметил Елжан Биртанов. – Можно провести тысячу мероприятий и совещаний, но одно слово известного на всю страну человека может быть более эффективным. Думаю, вместе мы будем призывать казахстанцев к здоровому образу жизни, донесем до них важность соблюдения правил безопаснос­ти, своевременного получения медицинской помощи.

Послы здоровья поблагодарили министра за оказанное доверие и пообещали приложить все усилия для пропаганды здорового образа жизни.

– Стать послом здоровья – это честь и большая ответственность, – считает Нурлан Алимжанов. – Будем вести агитацию через все доступные социальные сети, своим примером подвигнем людей к занятию спортом, физической культурой.

К слову, Нурлан в детстве увлекался боксом, в студенчестве – таэквондо, сейчас как минимум 3 раза в неделю занимается плаванием, фитнесом, бегу и пешим прогулкам тоже есть место в его личном расписании.

Пожелав удачи в новом статусе, Елжан Биртанов пригласил пос­лов здоровья принять участие в акции «Сөзден – icке/Walkthe Talk/От слов – к делу», которая пройдет 24 октября в Ботаничес­ком саду столицы, и в работе глобальной конференции.