​За жизнь боролись до конца

Как сообщила пресс-служба департамента внутренних дел города, врачи оценивали состояние патрульного как крайне тяжелое. Они до конца боролись за жизнь полицейского.

Сержант полиции Кельдыбаев Жалгас Аманбаевич родился 1 сентября 1992 года. Полицейский полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы ДВД города Алматы в органах внутренних дел служил с 2014 года. Семейное положение – холост.

«Руководство, Совет ветеранов и личный состав департамента внут­ренних дел города Алматы выражают глубокое соболезнование родным и близким Жалгаса Кельдыбаева в связи с его трагической гибелью», – отметили в департаменте внутренних дел.