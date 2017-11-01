В прошлом году Палата предпринимателей Алматинской области заключила меморандум о сотрудничестве с учебными заведениями китайской провинции Ганьсу. В рамках соглашения запущен социально-образовательный проект по подготовке рабочих кадров в Китае. На днях группа казахстанских студентов отправилась на учебу в города Цзюцюань и Ланчжоу: они поступили в нефтехимический, профессионально-технический колледжи, а также колледж ресурсов и охраны окружающей среды. Родственники и друзья устроили им торжественные проводы в аэро­порту Алматы.

Как сообщила начальник отдела региональной палаты предпринимателей Алмагуль Онгарбаева, соглас­но условиям проекта, обучение и проживание для наших ребят бесплатное. В конкурсе участвовали 50 кандидатов из всех регионов страны. Отбор и собеседование прошли 24 выпускника школ из Алматинской, Костанайской областей, а также Алматы и Астаны. Они будут обучаться в Китае по специальностям «нефтехимия», «ветеринария», «сварочное дело», «эксплуатация нефти и газа», «геология», «финансы и экономика», «металлургия», «электротехника», «техника инженерных измерений», «туризм», «ІТ-технологии».

– Мы ознакомились с деятельностью китайских колледжей и были удивлены высокому уровню подготовки специалистов, – рассказала Алмагуль Онгарбаева. – Все профессии, по которым ведется там преподавание, весьма востребованы в нашей стране. Поэтому нет сомнений, что получив качественное образование за рубежом, наша молодежь внесет свой вклад в развитие экономики Казахстана.

Так, для 17-летнего Ердена Ермухамедова из Талдыкоргана это первая зарубежная поездка. Он будет учиться на менеджера по туризму, считает, что эта отрасль имеет большие перспективы к росту. Бабушка другого студента Светлана Кожевникова, приехавшая проводить внука в дальний путь, выразила благодарность представителям Палаты предпринимателей. По ее словам, молодежи предоставлена уникальная возможность стать высококвалифицированными специалистами.

Примечательно, что помимо бесплатного обучения и проживания за счет китайской стороны нашим студентам будут платить стипендию. За год ее размер составит 12 тыс. юаней, или 600 тыс. тенге. Срок учебы – 3 года, в том числе 1 год полностью посвящает­ся изучению китайского языка.