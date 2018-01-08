Свежий выпуск
​За знаниями в новую школу
Любовь Доброта, Шымкент

Возводилось учебное заведение в рамках программы «Нұрлы жол», расположено в админист­ративно-деловом центре. Завершения строительства объекта с нетерпением ждали сотни школьников и их родителей. Дело в том, что на весь жилой массив и соседний микрорайон «Нурсат» до последнего времени работала только одна общеобразовательная школа, не вмещавшая всех детей. В итоге многим ученикам приходилось ездить на занятия в другие школы.

Теперь эта проблема решена. Новая школа рассчитана на 1 200 мест, оборудована в соот­ветствии с современными стандартами. В ней есть все необходимое для того, чтобы дети хорошо учились и содержательно проводили досуг. Для этого предусмот­рены столовая и актовый зал, 61 учебный класс, 3 спортивных зала и мастерские для уроков труда, причем отдельно для девочек и мальчиков. Кабинеты биологии, физики, химии, информатики, мультимедийные лингафонные кабинеты оборудованы по пос­леднему слову техники. Здесь есть библиотека, книжный фонд которой содержит весь объем литературы по школьной программе и ­внеклассному чтению.

В прошлом году в Южно-Казах­станской области на строительство 83 объектов образования было предусмотрено 29,8 млрд тенге.   

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