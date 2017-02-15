​За знаниями в Туманный Альбион

Такая практика станет возможной благодаря телеконференции с Королевской коллегией медсестер в Лондоне – самого большого объединения в мире по профессиональной подготовке среднего медицинского персонала. Дистанционную встречу, проходившую на базе областного перинатального центра по инициативе регионального управления здравоохранения, открыл заместитель руководителя областного управления здраво­охранения Марат Жуманкулов, который отметил, что современная медицина немыслима без работы квалифицированного среднего медицинского персонала, и каким бы грамотным ни был врач, бывают ситуации, когда без помощи медсестры не обойтись.

– Современная медицина не стоит на месте. Стационары и поликлиники хорошо оснащены, разрабатываются и внедряются в клиническую практику новые методики лечения. Поэтому работники среднего звена, как и врачи, должны постоянно получать новые знания и овладевать новейшими методиками в рамках непрерывного медицинского образования, – сказал Марат Жуманкулов. – Медсестра находится с больным человеком в постоянном контакте, и она должна уметь не только правильно проводить все положенные процедуры, убеждать больных в правильности лечения, но и корректно отвечать на вопросы, порой не связанные с лечением.

С английской стороны переговоры вела профессиональный руководитель отдела среднего медицинского персонала по первой общественной и интегрированной помощи департамента первичной медико-санитарной помощи и патронажной службы Королевской коллегии медсестер Кэтрин Йейтс. Она рассказала о специализированной социальной медсестринской и патронажной службе, ее структуре, организации работы, финансировании в рамках национальной системы здраво­охранения NHS. В завершение телемоста было решено в ближайшем будущем подписать меморандум о долгосрочном сотрудничестве, который позволит местным работникам среднего звена ездить за знаниями в Англию.