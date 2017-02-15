​За знаниями в Туманный Альбион

Такая практика станет возможной благодаря телеконференции с Королевской коллегией медсестер в Лондоне – самого большого объединения в мире по профессиональной подготовке среднего медицинского персонала. Дистанционную встречу, проходившую на базе областного перинатального центра по инициативе регионального управления здравоохранения, открыл заместитель руководителя областного управления здравоохранения Марат Жуманкулов, который отметил, что современная медицина немыслима без работы квалифицированного среднего медицинского персонала, и каким бы грамотным ни был врач, бывают ситуации, когда без помощи медсестры не обойтись.
– Современная медицина не стоит на месте. Стационары и поликлиники хорошо оснащены, разрабатываются и внедряются в клиническую практику новые методики лечения. Поэтому работники среднего звена, как и врачи, должны постоянно получать новые знания и овладевать новейшими методиками в рамках непрерывного медицинского образования, – сказал Марат Жуманкулов. – Медсестра находится с больным человеком в постоянном контакте, и она должна уметь не только правильно проводить все положенные процедуры, убеждать больных в правильности лечения, но и корректно отвечать на вопросы, порой не связанные с лечением.
С английской стороны переговоры вела профессиональный руководитель отдела среднего медицинского персонала по первой общественной и интегрированной помощи департамента первичной медико-санитарной помощи и патронажной службы Королевской коллегии медсестер Кэтрин Йейтс. Она рассказала о специализированной социальной медсестринской и патронажной службе, ее структуре, организации работы, финансировании в рамках национальной системы здравоохранения NHS. В завершение телемоста было решено в ближайшем будущем подписать меморандум о долгосрочном сотрудничестве, который позволит местным работникам среднего звена ездить за знаниями в Англию.