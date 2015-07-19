За звание сильнейшего поборются казахстанские десантники

20 августа в Капчагае стартует десантный биатлон. Войсковая часть 32363 на несколько дней станет местом проведения масштабного соревнования. Именно здесь в борьбе за звание лучшего сойдутся образцовые парашютно-десантные (десантно-штурмовые) подразделения Вооруженных сил РК. Об этом Kazpravda.kz
сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.
На участие в десантном биатлоне заявлены военнослужащие войсковых частей 32363, 18404, 61993, 12740, 29108.
"Согласно программе соревнований, сначала участникам предстоит сдать несколько проверочных нормативов: укладка десантных парашютов, ориентирование и военная топография (движение по азимутам в дневное время), военно-медицинская подготовка.
Затем продемонстрировать свои профессиональные знания и боевую выучку. Бойцы десантируются в указанный район. После организованного сбора и получения боевых задач совершат пеший марш с преодолением зоны, условно пораженной радиационными, химическими загрязнениями, выполнят боевые стрельбы, ночной рейд, а также марш-бросок по пересеченной местности и преодоление горного участка", – рассказали в ведомстве.
"За ходом всего соревнования из числа международных представителей будут следить независимые наблюдатели – представители Вооруженных сил Индии", – добавили в пресс-службе.