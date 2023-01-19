Забастовка проходит относительно спокойно. Проведены переговоры с представителями акимата области, прокуратуры. Но, несмотря на то что собраны подписи под письмом на имя генерального директора, зачитано обращение к Главе государства, работники не покидают место собрания, ожидая приезда руководства структуры из Италии.

Во вторник, 17 января, требования по повышению зарплаты выдвинули и около 40 работников ТОО «Искер консорциум», которое также является подрядной компанией консорциу­ма «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО). Но в отличие от ТОО «KKC-Sicim» в данной компании работы не были приостановлены.

Трудовые споры и индексация заработной платы по инфляции стали темой обсуждения на совещании под председательством заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова с участием представителей правоохранительных органов, областного управления инспекции труда, консорциума КПО и 38 подрядных компаний.

На сегодня в карачаганакском проекте занято в общей сложности 19,5 тыс. сотрудников. Но лишь четверть подрядных компаний заключила коллективные договоры.

– Инфляция за прошлый год сложилась на уровне около 20%. У нас есть ряд подрядных организаций, которые уже подтвердили, что будут увеличивать заработную плату с учетом уровня инфляции. Тем не менее большая часть компаний на сегодняшний момент не имеет официального подтверждения, будет ли проводиться с их стороны повышение, – отметил представитель компании КПО Эльдар Имашев.

Заместитель акима ЗКО Бакыт­жан Нарымбетов акцентировал внимание представителей подрядчиков на недочетах во взаимодействии работодателей и работников, результатом которых и становятся трудовые споры. Он указал, что каждый работодатель должен планировать свой бюджет заранее, закладывая в него индексацию с учетом инфляции. Были даны рекомендации обратить более пристальное внимание на заключение коллективных договоров.

К слову, в ТОО «KKC-Sicim» проф­союза нет. Управлением инс­пекции труда области открыта проверка соблюдения трудового законодательства данной компании, назначенная по заявлению ее работников.