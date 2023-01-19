Забастовка, начавшаяся утром 16 января в ТОО «KKC-Sicim», еще продолжается. Основное требование работников компании – увеличение зарплаты на 50%
Общество
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Напомним, в понедельник, 16 января, около пятисот сотрудников этой компании не вышли на смену. Собравшись на промбазе, они заявили о несогласии лишь на индексацию заработной платы на 20%, выражали недовольство условиями труда, а также тем, что зарплаты иностранцев, работающих в структуре, значительно выше, чем у казахстанских специалистов.