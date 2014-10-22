Происшествия
Забастовка пилотов Lufthansa затронула рейсы из Казахстана
Асель Есетова
За это время были отменено около полутора тысяч рейсов. Стачка затронула более 200 тысяч пассажиров, в том числе и из Казахстана, передает телеканал 24.kz.

Накануне в 3.50 утра с международного аэропорта южной столицы не вылетел рейс Алматы – Франкфурт.

Напомним, работники крупнейшей авиакомпании Европы недовольны решением руководства о повышении существующего для пилотов возрастного предела для досрочного выхода на пенсию до 61 года. Сейчас этот возраст составляет 59 лет.

Это уже восьмая забастовка за последние несколько месяцев. 

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