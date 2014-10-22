Забастовка пилотов Lufthansa затронула рейсы из Казахстана
Асель Есетова
За это время были отменено около полутора тысяч рейсов. Стачка затронула более 200 тысяч
пассажиров, в том числе и из Казахстана, передает телеканал 24.kz.
Накануне в 3.50 утра с
международного аэропорта южной столицы не вылетел рейс Алматы – Франкфурт.
Напомним, работники крупнейшей авиакомпании Европы недовольны решением
руководства о повышении существующего для пилотов возрастного предела
для досрочного выхода на пенсию до 61 года. Сейчас этот возраст
составляет 59 лет.
Это уже восьмая забастовка за последние
несколько месяцев.