Колонка обозревателей
Забавы ради?
Михаил Тё

В последнее время в регионе участились случаи мелких краж, которые вновь оголили проблему воспитания молодежи
и не только.

Непонятно, что на самом деле заставляет людей идти на воровство, ведь все хорошо знают, что сегодня везде установлены камеры видеофиксации, их найдут, и избежать наказания не удастся. По крайней мере, позор на всю страну будет обеспечен: все фигуранты по роликам узнаваемы.

Вероятно, они решаются на это не от хорошей жизни. Возможно. Но иногда, думается, что воровство совершается исключительно ради забавы, эксперимента и даже проверки собственной смелости. Судите сами, воры ничем не брезгуют.

К примеру, был случай, когда молодой мужчина, засунув под куртку, вынес из супермаркета несколько коробок с шоколадом. А недавно парочка вытащила из продуктового магазина бутылку со спиртным. В одной из городских общественных бань, пока ребенок купался с мамой, пропала детская одежда. А еще неизвестные лица посреди бела дня демонтировали и увезли бетонные ограждения вокруг мусорных площадок.

Возмутил многих жителей региона и случай кражи пакетов с продуктами прямо из супермаркета. На видеозаписи видно женщину, взявшую у кассы чужие пакеты и спокойно удалившуюся восвояси. Возможно, она делает это не в первый раз, предположили местные жители, просто пострадавшие не жаловались. Уж очень уверенно женщина вела себя. После этого факта горожане заговорили вслух о проблеме недостаточного количества камер хранения в крупных магазинах, их отсутствия или нерабочего состояния.

Надо сказать, что пострадавшие, среди которых немало предпринимателей, зачастую прощают обидчиков, не желая возиться с этим, либо же просто просят вернуть украденное, не заявляя в правоохранительные органы. Но только вот результата, как правило, нет.

Большинство сходятся во мнении, что не афишировать видео нет никакого смысла. Нужно, чтобы страна знала «героев» в лицо. Ведь то ли правонарушители почувствовали вседозволенность, то ли стали считать воровство на фоне январских событий, когда повсюду бесчинствовали мародеры, нормой.

Хуже всего, что эти люди по­дают плохой пример детям. Не секрет, что влияние социальных сетей сегодня имеет большое значение, особенно если учесть, что многие из подростков порой предоставлены сами себе.

К слову, в последнее время все чаще взрослым правонарушителям стали уподобляться и дети школьного возраста. Сначала один украл из магазина самокат, затем другой угнал велосипед. А уже после пара подростков открутила дорогостоящие колпачки от колес иномарки. Еще один тандем учащихся сработал при краже продуктовой коляски из супермаркета.

...И все-таки правы те, кто считает, что эта проблема сводится к воспитанию в семье и должному вниманию со стороны общества. И в большей степени здесь виноваты родители, которые мало времени уделяют своим детям. Ни для кого не секрет, что безнаказанность и равнодушие порождают еще большее зло, и мелкое хулиганство со временем может перерасти в более серьезное преступление. И об этом нужно задуматься уже сегодня.

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