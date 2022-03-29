Колонка обозревателей Забавы ради? 29 марта 2022 г. 2:00 Михаил Тё В последнее время в регионе участились случаи мелких краж, которые вновь оголили проблему воспитания молодежи и не только. Непонятно, что на самом деле заставляет людей идти на воровство, ведь все хорошо знают, что сегодня везде установлены камеры видеофиксации, их найдут, и избежать наказания не удастся. По крайней мере, позор на всю страну будет обеспечен: все фигуранты по роликам узнаваемы. Вероятно, они решаются на это не от хорошей жизни. Возможно. Но иногда, думается, что воровство совершается исключительно ради забавы, эксперимента и даже проверки собственной смелости. Судите сами, воры ничем не брезгуют. К примеру, был случай, когда молодой мужчина, засунув под куртку, вынес из супермаркета несколько коробок с шоколадом. А недавно парочка вытащила из продуктового магазина бутылку со спиртным. В одной из городских общественных бань, пока ребенок купался с мамой, пропала детская одежда. А еще неизвестные лица посреди бела дня демонтировали и увезли бетонные ограждения вокруг мусорных площадок. Возмутил многих жителей региона и случай кражи пакетов с продуктами прямо из супермаркета. На видеозаписи видно женщину, взявшую у кассы чужие пакеты и спокойно удалившуюся восвояси. Возможно, она делает это не в первый раз, предположили местные жители, просто пострадавшие не жаловались. Уж очень уверенно женщина вела себя. После этого факта горожане заговорили вслух о проблеме недостаточного количества камер хранения в крупных магазинах, их отсутствия или нерабочего состояния. Надо сказать, что пострадавшие, среди которых немало предпринимателей, зачастую прощают обидчиков, не желая возиться с этим, либо же просто просят вернуть украденное, не заявляя в правоохранительные органы. Но только вот результата, как правило, нет. Большинство сходятся во мнении, что не афишировать видео нет никакого смысла. Нужно, чтобы страна знала «героев» в лицо. Ведь то ли правонарушители почувствовали вседозволенность, то ли стали считать воровство на фоне январских событий, когда повсюду бесчинствовали мародеры, нормой. Хуже всего, что эти люди подают плохой пример детям. Не секрет, что влияние социальных сетей сегодня имеет большое значение, особенно если учесть, что многие из подростков порой предоставлены сами себе. К слову, в последнее время все чаще взрослым правонарушителям стали уподобляться и дети школьного возраста. Сначала один украл из магазина самокат, затем другой угнал велосипед. А уже после пара подростков открутила дорогостоящие колпачки от колес иномарки. Еще один тандем учащихся сработал при краже продуктовой коляски из супермаркета. ...И все-таки правы те, кто считает, что эта проблема сводится к воспитанию в семье и должному вниманию со стороны общества. И в большей степени здесь виноваты родители, которые мало времени уделяют своим детям. Ни для кого не секрет, что безнаказанность и равнодушие порождают еще большее зло, и мелкое хулиганство со временем может перерасти в более серьезное преступление. И об этом нужно задуматься уже сегодня.