Забег для казахских борзых организовали в Караганде

Казахские борзые соревновались в скорости в Караганде в рамках курултая охотников.
со ссылкой на 24.kz
.
Самый лучший результат показал молодой кобель Басар, который ухитрился пробежать 300 метров за 30 секунд. Соревнования не имели чисто развлекательный характер – полевые испытания собак необходимы кинологам для племенной работы.
"Мы сейчас отбираем лучших производителей, смотрим их пометы, потому что бывает, что вроде бы как по экстерьеру они подходят, а когда щенки рождаются, у них вырисовывается русская борзая по экстерьеру. Мы их отсеиваем – это уже племенная работа по тазы ведется", – говорит главный кинолог Республиканской ассоциации охотников "Кансонар" Инна Назаренко.
Сегодня в Казахстане насчитывается не больше 200 чистокровных тазы. Казахская борзая – одна из древнейших пород собак. Однако Международным кинологическим объединением еще не признана.
"Мы продолжаем традицию наших предков, возрождаем чистокровную породу тазы. В принципе эти собаки неприхотливые, умные. Эта порода считается в Казахстане номер один, поэтому они у нас такие самые любимые. Подобные соревнования грозят стать постоянными. Помимо собачьего забега участники устроили и традиционную охоту с беркутом", – рассказал собаковод Асет Шалтаев.