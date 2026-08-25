Забег среди детей пройдет в Астане

Спорт,Столица

В преддверии Дня знаний 29 августа в Астане состоится массовый детский забег «KIDS RUN – Білімге бастар қадам», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Спортивное мероприятие пройдёт на лыжероллерной трассе Центрального парка города. Цель — популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта среди детей и привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой. Забег также призван создать праздничную атмосферу в преддверии нового учебного года, объединить юных участников и поддержать их стремление к активному образу жизни и новым знаниям.

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет. В зависимости от возрастной категории им предстоит преодолеть дистанции 300 и 500 метров, а также 1 километр. Количество участников ограничено — 1000 человек.

Онлайн-регистрация откроется 26 августа в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz. После достижения установленного лимита регистрация будет автоматически закрыта.

Выдача браслетов зарегистрированным участникам состоится в день проведения забега, 29 августа, с 07:00 до 08:30. Старт мероприятия — в 09:00.

Забег организуют акимат города Астаны, Управление физической культуры и спорта столицы и Дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий.

#дети #Астана #Спорт #забег

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