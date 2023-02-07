Забил насмерть сковородой: в убийстве отца подозревают 18-летнего талдыкорганца

В городе Талдыкоргане задержали 18-летнего парня по подозрению в убийстве родного отца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 6 февраля в одном из частных домов микрорайона Коктал в Талдыкоргане.

Выяснилось, что потерпевший повздорил с сыном. Последний схватил сковороду и забил ею отца насмерть.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

По делу назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и помещен под стражу в ИВС согласно статье 128 УПК РК.