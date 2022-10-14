Забитый Марадоной мяч выставят на аукцион

Мяч, который рукой забил аргентинец Диего Марадона в ворота англичан в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, выставлен на аукцион в Великобритании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как пишет Deutsche Welle, мяч принадлежит тунисскому экс-рефери Али бин Насеру, который руководил игрой и пропустил, безусловно, самый известный гандбол в истории футбола.

"Этот мяч является частью истории международного футбола, сейчас самое время поделиться им с миром. Я надеюсь, что покупатель сможет выставить его на всеобщее обозрение или каким-то другим способом поделиться им с публикой", - сказал Али бин Насер.

Согласно информации аукционного дома Graham Budd Auctions, мяч легендарного футболиста, как ожидается, будет продан примерно за 3 миллиона долларов.

Следует отметить, что футболка, в которой Марадона играл в том же матче, была продана в мае за 9,3 миллиона долларов, что на тот момент было самой высокой ценой, заплаченной на аукционе за спортивную памятную вещь.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате остановки сердца.