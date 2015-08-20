Заблудилась в камышах Свежий выпуск 406 Анна ВЕГЕЛЬ

Как рассказали в пресс-службе ДВД ВКО, в конце июля семейная пара из Усть-Каменогорска с ночевкой выехала на отдых к одному из озер на территории пригородного Уланского района. По словам спасенной 42-летней жительницы города, там она поссорилась с мужем и решила развеяться, прогулявшись по степи. Уже было темно, когда она заблудилась, оказавшись в камышах. Блуждала пару часов и неожиданно угодила в болото.

Поняв, что самой ей не выбраться, набрала номер «102», благо, что «сотку» захватила с собой. Ответившему на звонок оперативному дежурному Уланского РОВД Бауыржану Тарину (его она также благодарит в письме) женщина рассказала о случившемся, и тот срочно отправил к месту происшествия участкового инспектора полиции Айыртауского сельского округа Дамира Елеусизова.

– Местность для заблудившейся женщины была незнакома. К тому же из-за сильного ветра камыши шелестели так, что голосов не было слышно. В течение двух часов я колесил на машине вдоль зарослей, светил фарами, – вспоминает участковый.

Все это время он связывался с заблудившийся по сотовому телефону. Наконец, определив примерное место, где она находится, Дамир, вооружившись жердью, стал протискиваться через камыши. Женщину он обнаружил метров через триста.

Подняв на спину обессилевшую женщину, Дамир вынес ее из камышей, а потом доставил домой – в Усть-Каменогорск.