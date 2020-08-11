Сообщение о том, что в горах потерялись люди, на службу «112» поступило после 9 вечера. Выяснилось, что еще в 4 часа дня 74-летний мужчина и 58-летняя женщина отправились на прогулку в районе ущелья «Турбаза Южная», расположенного в 10 км от села Жанажол Первомаевского сельского округа Толебийского района, и так и не вернулись.

На поиски граждан уже спус­тя 5 минут после сигнала отправились 5 спасателей из Шымкента и 15 сотрудников департамента ЧС Туркестанской области. Они оперативно начали прочес местности. Но из-за наступления темноты работы пришлось приостановить. Поиски потерявшихся продолжились на следующий день в 6 часов утра. Спасателям понадобилось чуть больше часа, чтобы найти горных туристов и эвакуировать. К счастью, на этот раз все ­обошлось без ЧП.

Это не первый случай, когда граждане проявляют беспечность и отправляются в горы, толком не зная дороги и не рассчитывая свои силы.

Спасатели напоминают: отправляясь в подобное путешест­вие, необходимо позаботиться о своей безопаснос­ти. Перед выходом в горную местность следует заранее сообщить о своем маршруте спасателям и проинформировать об этом родственников. На всякий случай хорошо бы иметь при себе теплую одежду и запас продуктов питания, а также позаботиться о полной зарядке мобильного телефона, чтобы можно было связаться с ЧС и попросить помощи.