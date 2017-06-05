Заблудились в степи

На днях в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Алматинской области поступил тревожный сигнал: двое граждан Швейцарии, самостоятельно путешествующие по территории нашей страны, заблудились в глухой местности.

Как выяснилось, жители Цюриха – Даниела и Мэтт Бюкичи (мать с сыном) – взяли в аренду автомашину в Алматы и без сопровождения направились в туристическую поездку вдоль северного берега озера Балхаш. Туристы сбились с пути, не доехав до поселка Актогай. Их машина застряла на проселочной дороге, которую подтопила речка Аягоз, вышедшая из берегов. Ко всему прочему именно на том участке мобильная связь оказалась недоступной.

Установив координаты места через спутниковую систему GPS на планшете, Мэтт оставил маму в машине и отправился искать помощь пешком. Пройдя 20 км, он встретил у разъезда Каратас железнодорожников, которые доставили его до поселка Актогай. По указанным координатам сотрудники Саркандского спасательного подразделения ДЧС Алматинской области добрались до места, переплыв на плавсредствах реку Аягоз. Спасатели вытащили застрявшее в грязи авто, заправили бензобак машины и заменили севший аккумулятор. А затем сопроводили экстремальных туристов до ближайшего населенного пункта.

Уже на следующий день путешественники счастливые и здоровые вернулись в Алматы. Швейцарцы выразили огромную благодарность спасателям за оперативную и слаженную работу. По их словам, они собирались осмот­реть красоты Алматинской области перед поездкой на Всемирную выставку «ЭКСПО» в Астану. Иностранцы только не учли одного – необъятных просторов казахстанской степи, в которых можно легко затеряться. Шутка ли, территория нашей страны в 66 (!) раз больше Швейцарии.