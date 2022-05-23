Почти сутки блуждали в горах из-за тумана туристы в Туркестанской области

Четыре человека выехали с озера Сусинген в Туркестанской области и не смогли вернуться в зону отдыха из-за спустившегося густого тумана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, туристы исчезли 22 мая в 11 часов дня. На поиски пропавших выехали 17 спасателей, четверо полицейских и 5 сотрудников Национального парка.

Четверых пропавших без вести людей спасатели обнаружили в горном районе Кулыншакты в 10 км от ущелья Наутсай. В 06:30 часов, практически через сутки, поисковая группа спасла их, медицинская помощь не потребовалась.