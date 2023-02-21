Заболеваемость гриппом и коронавирусом выросла в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане рассказали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«Республика и все регионы находятся в «зеленой» зоне по коронавирусу. В сутки регистрируется до 120 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-, выздоровело 99% больных. В Казахстане за последние 2 недели по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,4 раза – то есть с 754 случаев до 1 705», – привела статистику руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Роза Кожапова на брифинге в СЦК.

Взрослый инфекционист Минздрава, проректор по клинической работе Медицинского университета Астана Бахыт Кошерова в свою очередь детализировала, что на этот час в стране 5 тяжелых коронавирусных больных, они находятся в реанимации.

«Пациенты – старше 45 лет, все имеют 2 и более сопутствующих хронических неинфекционных заболеваний, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, заболевания сердца и легких», – отметила она.

«В республике ведется эпиднадзор по ОРВИ и гриппу. Зарегистрировано 3 213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 1 299 случаев, что составляет 40%. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11, с 24 до 35 случаев за неделю», – дополнила Роза Кожапова.