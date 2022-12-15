Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Казахстане

За истекшие сутки в Казахстане зарегистрировано 279 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фото: Kazpravda.kz

По данным ведомства, 1 человек скончался от коронавирусной пневмонии. Кроме того, выявлены 2 новых случая коронавирусной пневмонии.

По состоянию на 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 008 человек (1 897+ и 111 КВИ-), из них в стационарах находится – 308 пациентов, на амбулаторном – 1 700 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 13 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.