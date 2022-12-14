Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Казахстане
COVID
За истекшие сутки в Казахстане зарегистрировано 235 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на 14 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 943 человека (1 801+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 308 пациентов, на амбулаторном – 1 635 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 10 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,
на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.
Сутками ранее в стране было выявлено 155 новых случаев КВИ.