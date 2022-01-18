Заболеваемость коронавирусом выросла почти в 20 раз в Казахстане

Екатерина Елисеева
Фото: astana.gov.kz
Новый штамм коронавируса омикрон стремительно распространяется в Казахстане. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"В Казахстане стремительно распространяется вариант омикрон. Сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в "красной" зоне. Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта омикрон. Заболеваемость коронавирусом за последний месяц выросла в 19,6 раза, суточный объем тестирования - в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в стуки", – сообщила спикер. 

Она отметила, что несмотря на рост заболеваемости, летальность за последние сутки снизилась в 2,5 раза. За последний месяц число пациентов, получающих лечение в стационарах, увеличилось в 2 раза, на амбулаторном уровне - в 5 раз.

"Более 60 процентов суточной заболеваемости COVID-19 приходится на три региона. Так, заболеваемость в городе Нур-Султан выросла в 32 раза. При этом уровень тестирования самый высокий по стране и составляет более 10 тысяч тестов в сутки. Но темпы вакцинации, ревакцинации населения в столице снизились в 1,5 раза и 4 раза соответственно. В Алматы заболеваемость увеличилась в 8 раз, уровень тестирования восстанавливается и увеличился в 3,5 раза. Темпы вакцинации также снизились в 1,6 раза и 3 раза соответственно. В Карагандинской области заболеваемость увеличилась в 9 раз. Темпы вакцинации ревакцинации снизились в 3 и в 3,5 раза соответственно", – дополнила Гиният.

