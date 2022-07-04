Заболеваемость ковидом в мире выросла в июне впервые за полгода

Резкий рост заболеваемости отмечается в странах Латинской Америки, Западной Европы и Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что примерно на 15% больше, чем было в мае. Заболеваемость пошла в рост впервые с января этого года, следует из подсчетов ТАСС. Резкий рост заболеваемости отмечается в странах Латинской Америки, Западной Европы и Азии, смертность при этом продолжает падать. За первый месяц лета 2022 года в мире умерли около 40,8 тыс. человек, что примерно на треть меньше по сравнению с прошлым месяцем. Смертность упала до самого низкого с начала весны 2020 года уровня.

В Бразилии в начале июня выявляли по 40 тысяч инфицированных в сутки, а в конце - по 75 тысяч. В Мексике темпы распространения инфекции за июнь выросли почти в восемь раз.

Среди европейских стран самый мощный подъем заболеваемости фиксируется во Франции. Там каждый день выявляют по 130 тысяч человек с SARS-CoV-2. Примерно на таком же уровне заболеваемость и в Германии.