Заболевшую Covid-19 пациентку выписывают из больницы в Актюбинской области

В Актюбинской области выписывают пациентку после лечения от Covid-19, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
"Пациентка поступила 22 марта в 06:05 утра. Прилетела транзитом через Испанию. Лабораторно подтверждено КВИ. Проводилась противовирусная, симптоматическая терапия. В динамике состояние улучшилось. На 15-е сутки взяты анализы на КВИ. Результаты отрицательные. Выписывается 7 апреля в удовлетворительном состоянии с выздоровлением. Передается на участок в поликлинику по месту жительства", – говорится в сообщении.
По данным Управление здравоохранения Актюбинской области, выписанная пациентка будет находиться 14 дней на домашнем карантине под наблюдением врачей.