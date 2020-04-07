Заболевшую Covid-19 пациентку выписывают из больницы в Актюбинской области

Екатерина Елисеева
В Актюбинской области выписывают пациентку после лечения от Covid-19, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

"Пациентка поступила 22 марта в 06:05 утра. Прилетела транзитом через Испанию. Лабораторно подтверждено КВИ. Проводилась противовирусная, симптоматическая терапия. В динамике состояние улучшилось. На 15-е сутки взяты анализы на КВИ. Результаты отрицательные. Выписывается 7 апреля в удовлетворительном состоянии с выздоровлением. Передается на участок в поликлинику по месту жительства", – говорится в сообщении. 

По данным Управление здравоохранения Актюбинской области, выписанная пациентка будет находиться 14 дней на домашнем карантине под наблюдением врачей.

Популярное

Все
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Школьная библиотека задает формат обучения
Триумфальный Кубок Победы
Серебряный финал в Ордосе
Услышать голос Земли
Стартует пляжная Азиада
Начинается сезон фонтанов
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Не линия раздела, а точка притяжения
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Бразильский старт
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Жемчужины края
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

