Свежий выпуск Забота бережет село Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Село Теректы, расположенное в Каркаралинском районе на границе с соседней областью, приобрело особую известность. До недавнего времени аул из 115 семей в Каркаралинском районе мало кто знал. А два года назад к розовым на восходе сопкам поспешила программа ФИИР. По Карте индустриализации развернулось в степи строительство горно-обогатительного комбината. Стали прибывать из разных концов области молодые рабочие и специалисты.

– В этот край пришла новая жизнь. Здесь более 20 лет ничего не было. А сегодня в домах стоят оконные блоки из пластика, появилось спутниковое телевидение, открываются магазины. У жителей во дворах – иномарки. Через месяц-два проведем сюда сотовую связь, – рассказал Махмуд Алипберганов, президент компании «Алтай полиметаллы», ведущей строительство ГОКа.

В соответствии с меморандумом, подписанным областным акимом и руководством ТОО о социальной ответственности бизнеса, производственники первым делом обеспечили местное население рабочими местами. Были трудоустроены 115 жителей Теректы. А это половина занятого на стройке коллектива. В каждой семье теперь есть кормилец, прошедший профессиональное обучение по специальности и получающий стабильную зарплату. Трехразовое питание для всех работников и расходы по быту предприятие взяло на себя.

Улицу украшают десятки коттеджей, построенных для специалистов. В одном из них поселился с семьей Айдар Айт­паев, главный механик. Ему 23 года и родом он из здешних мест. Айдар и его жена Алау довольны условиями жизни. Главное для молодой семьи – жилье. А оно здесь красивое, со всеми удобствами. В центре поселка, где живут Айтпаевы, к домам подведено центральное водоснабжение. Отопление в них электрическое. Поинтересовались: не дороговато ли оно обходится? Оказалось, в этом отдаленном уголке электроэнергия стоит дешевле, чем где-либо в районе. Причина в том, что компания «Алтай полиметаллы» напрямую протянула на 200 км из Экибастуза в Теректы ЛЭП-220.

– А еще хотим, чтобы в каждом дворе была своя скважина. И в первую очередь мы обеспечили ими многодетные семьи, – говорит директор по социальным и общим вопросам ТОО «Алтай полиметаллы» Азамат Муханов.

Не забыли производственники и о сельской школе, где учатся около 100 детей. Все начальные классы, а это половина учащихся, получают бесплатно горячее питание. В меню столовой – все самое свежее, включая фрукты и овощи, за что родители благодарны ТОО «Алтай полиметаллы».

Спорт и труд рядом идут, считают на предприятии и возводят большой спорт­комплекс. Сегодня в нем уже идут отделочные работы. Просторный спортзал и 25-метровый, на несколько дорожек, бассейн станут местом тренировок и районных соревнований. А для свадеб и коллективных торжеств строится тойхана.

Со временем появятся баня, супермаркет, здание ФАП и дом быта, рассказывают в рабочем поселке. Разбитый зимой сосновый парк и небывалое для этих мест уличное освещение существенно преобразили облик села, что нравится и взрослым, и детям. Но это еще не все впечатления, что мы увезли с собою. На днях в честь Наурыз мейрамы руководство компании приобрело современные импортные велосипеды и вручило по двухколесной машине каждому школьнику. Вот радости-то было у села!