Забота каждого Свежий выпуск 549 Еркин КАДЫРГАЛИЕВ, заместитель председателя АНК Атырауской области, руководитель секретариата

За минувшие 20 лет Ассамблея народа Казахстана стала важнейшим инструмен­том реализации государственной политики, способствующим укреплению сплоченности всех народов, живущих в нашей стране. Всем известно, что эффективность государства, его политический и экономический успех зависят от гармоничного развития общества.

Для многих государств остается открытым вопрос, как сумел Казахстан объединить под своим шаныраком столько этносов и конфессий? Наивно полагать, что это случайность или стечение обстоятельств. «Секрет» кроется в своевременном решении многих сложных и весьма чувствительных проблем. И этим опытом Казахстан щедро делится, сделав Астану центром мира и согласия, площадкой для диалога представителей разных этносов и верований.

Пройденный Казахстаном путь уже стал предметом изучения для аналитиков, которые интересуются опытом становления страны и процессом вхождения в число 50 сильнейших стран мира. Казахстан встанет в один ряд с 30 развитыми государствами до 2050 года. Мы уверены в завтрашнем дне, и это главное. Ради процветания своей страны, на благо своего народа мы трудимся, вкладывая смысл в каждый день, и видим результаты общего труда – это счастливая жизнь нашего народа в свободной стране, идущего к одной благородной цели.

Ассамблея народа Казахстана Атырауской области, в которую входят представители 17 этнокультурных объединений, проводит последовательную работу по укреплению дружбы, утверждению принципов толерант­ности, воспитанию казахстанского патриотизма. Этому способствует совместное проведение с государственными органами региона, областным филиалом партии «Нур Отан», другими общественными объединениями, учреждениями образования, культуры фестивалей дружбы и языков народов, дней культуры этносов, конкурсов на знание государственного языка, дней государственных символов, «круглых столов», научно-практических конференций, национальных праздников, и все они направлены на обеспечение межнационального согласия.

Большой вклад в дело сохранения преемственности традиций и опыта старшего поколения вносит совет старейшин из числа ветеранов, опытных педагогов и представителей этнокультурных объединений. Непростые задачи по защите прав и интересов многодетных семей, заботе о воспитании несовершеннолетних решает совет матерей при АНК региона. От того, какое внимание мы уделяем молодым, во многом зависит наше будущее, поэтому вполне естественным стало создание молодежного крыла. Значителен вклад в общее дело научно-экспертного совета и советов общественного согласия, создаваемых на предприятиях и в организациях.

В рамках Года Ассамблеи народа Казахстана в Атырау состоялся массовый забег, посвященный пропаганде здорового образа жизни. В нем приняли участие более 20 тыс. человек. Кроме того, был организован телемост «Казахстан – Россия – Азербайджан», посвященный празднику Наурыз, где представители этнокультурных объединений региона выступили со своей концертной программой.

28 марта в торжественной обстановке регион передал делегации Западно-Казахстанской области символ эстафеты «АНК – 20 добрых дел!». Организована также встреча специализированного поезда «Менің Қазақстаным» в рамках Года Ассамблеи народа Казахстана в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области. Кстати, эстафета «АНК – 20 добрых дел!» стала логическим продолжением «Дорожной карты мира и согласия», проходившей в стране в течение трех лет. В Атырауской области проведено более 100 благотворительных мероприятий, в которых приняли участие порядка 12 тыс. человек. Около тысячи нуждающихся получили помощь на общую сумму около 4 млн. тенге. В рамках эстафеты также будет оказана помощь ветеранам войны, престарелым согражданам, малообеспеченным семьям.

В рамках Года Ассамблеи народа Казахстана этнокультурные объединения проводят ряд общественно значимых и культурно-массовых мероприятий. Ассамблея народа Казахстана как фундамент стабильности и согласия общества сегодня находится на пике популярности. Мы разные, но все мы – казахстанцы. А значит, единство и согласие всего народа – забота каждого из нас. Из отдельных частиц складывается целое, и таково наше общество. В многообразии – наше преимущество, в единстве – наша сила!