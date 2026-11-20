В Курултае состоялось первое заседание депутатской группы «Дети Казахстана». В центре внимания – защита прав детей, сотрудничество с международными организациями и поддержка региональных инициатив.

фото пресс-службы Курултая

Заседание провела руководитель группы, депутат Курултая Дана Медеуова. С приветственным словом выступил председатель Курултая Айбек Дәдебай. Он отметил, что защита материнства, отцовства, детства и семьи – одна из ценностей, провозглашенных в новой Конституции Казахстана.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что у каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство. При поддержке Президента в республике была сформирована комплексная государственная инфраструктура, направленная на развитие детей, защиту и поддержку их интересов. По поручению Главы государства принята и реализуется концепция «Дети Казахстана». Главная цель этого стратегического документа – объединить все меры поддержки детей в единую систему, которая сопровождает юных казахстанцев от рож­дения и до старта во взрослую жизнь, – сказал спикер Курултая.

Айбек Дәдебай отметил значимость создания специализированной группы, которая объеди­нила депутатов из разных фракций вокруг решения вопросов, затрагивающих интересы детей. Это позволит перейти к более глубокой, предметной и межотраслевой проработке самых актуальных запросов общест­ва по поддерж­ке детства. Он подчерк­нул, что отдельным направлением работы депутатской группы должно стать взаимо­действие с международными партнерами, среди которых особое место занимает ЮНИСЕФ. Это открывает доступ к лучшим мировым практи­кам и знаниям. Спикер Курултая поблагодарил инициа­торов за создание депутатской группы «Дети Казахстана» и пожелал успехов в работе.

В заседании приняли участие представители ЮНИСЕФ Абдул Азиз Фофана и доктор Рашед Мустафа Сарвар, постоянный координатор ООН Сарангоо Раднарагча, Глава представительства Европейского союза в Казахстане, посол Алешка Симкич, советник Президента по социальным воп­росам Алексей Цой, уполномоченный по правам ребенка, вице-спикер Курултая Динара Закиева, а также депутаты и представители государственных органов. В ходе обмена мнениями участники обозначили предложения и определили направления дальнейшей совместной работы.

Важным событием стало подписание Письма о намерениях между депутатской группой «Дети Казахстана» и ЮНИСЕФ. Стороны планируют вместе работать над совершенствованием законодательства, поддерживать проекты в интересах детей и уделять особое внимание регионам.

– Важно, чтобы общенациональные инициативы находили практическое воплощение в каждом городе и населенном пункте страны, – подчеркнула Дана Медеуова.

Для этого группа наладит прямое взаимодействие с акиматами и определит координаторов в регионах. Это поможет лучше учитывать потребности детей на местах и реализовывать полезные инициативы на практике.

– Депутатская группа создает механизм, который позволяет превращать приверженность правам детей в последовательную парламентскую работу. Не менее важно слышать самих детей. ЮНИСЕФ готов поддерживать эту работу, предоставляя данные, техническую экспертизу и возможности обмена опытом с парламентариями других стран, – обратил внимание замести­тель регионального директора ЮНИСЕФ Абдул Азиз Фофана.

В свою очередь представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар оценил значимость поддержки работы по защите детства на государственном уровне.

– Создание первой в Центральной Азии парламентской группы, целенаправленно работающей в интересах детей, – важный шаг для Казахстана и свидетельство твердой приверженности государства правам ребенка. Опыт Казахстана может стать полезным примером для стран Центральной Азии и более широкого региона, и ЮНИСЕФ готов содействовать обмену этим опытом, – отметил доктор Рашед Мустафа Сарвар.

Опыт ЮНИСЕФ и его работа в Казахстане станут важной поддержкой в этом направлении. Совместные усилия помогут укреплять безопасность детей, защищать их права и создавать условия для гармоничного развития.

Завершая встречу, Дана Медеу­ова напомнила слова, приписываемые Франсуа Рабле: «Ребенок – это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь». В этих словах – главный смысл предстоящей работы: важно не только защитить ребенка, но и помочь ему раскрыть способности, поверить в свои силы и найти собственный путь.

Забота о детях – общая ответственность государства и общест­ва. Создавая для них лучшие условия сегодня, мы формируем будущее нашей страны.