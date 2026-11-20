фото Игоря Бургандинова

Большой дом, огороженный забором. Нажимаю на кнопку, меня впускают. В просторном дворе установлены беседки, обустроена площадка для прогулок. В самом доме шумно, уютно и тепло, почти как в детском саду. Когда я пришла, как раз шли занятия по сенсорной стимуляции. Дедушки и бабушки старательно вырезали фигурки из бумаги, а потом участвовали в тактильных играх.

Основатель необычного сада – Жанна Айтуллина.

– После смерти папы мама осталась одна, и для нас, ее детей, стало очевидным, что нужно что-то предпринять, – рассказывает Жанна Нурлановна. – Мы все взрослые люди, у нас свои семьи, дети, внуки, работа и много других обязательств. Быть с мамой мы не могли физически, но и оставлять ее одну было небезопасно, да и как работать с такой тревогой в душе?

И она начала искать выход, рассматривать варианты. Нашла подобный центр в родном городе Петропавловске, где они на тот момент все проживали. Но ходить туда ее маме не довелось, вскоре семья переехала в Астану. И уже здесь Жанна Айтуллина решила попробовать себя в качестве основателя сада для пожилых людей.

– Я стала тщательно изучать этот вопрос: ездила в Павлодар, там тоже есть такой центр, исследовала международный опыт. Понимая, что это социаль­но важный проект, подробно читала законодательные акты, – вспоминает Жанна Айтуллина.

В итоге после нескольких месяцев подготовки и набора персонала учреждение заработало, и в нем уже есть свои «воспитанники». Они проводят день в окружении сверстников, получают необходимый уход, общаются и участвуют в занятиях. Необычный формат, который уже называют «детским садом для пожилых», становится важной социальной поддержкой не только для людей преклонного возраста, но и для их семей. Особенно для тех, кто ухаживает за близкими с деменцией и другими возрастными нарушениями.

Режим дня в этом саду очень схож с графиком дошкольного учреждения. Завтрак, занятия, прогулка, обед, дневной сон, полдник, сенсорные игры для развития навыков, ужин.

Занятия проводит педагог с большим опытом работы с людьми зрелого возраста Роза Кулумбетова.

– Основные наши уроки направлены на поддержание умственных способностей. В частности, это когнитивная реабилитация (работа с карточками), когда наши дедушки и бабушки выполняют практические упражнения для памяти и внимания, активации органов чувств. Это тактильные игры, работа с музыкой, запахами, – делится Роза Кулумбетова.

Одна из посетительниц учреж­дения – Раушан әже, ей 78 лет. Она с удовольствием ходит сюда, общается со сверстницами. А вечером дети забирают маму домой.

Асыл әже – 81. Несмотря на почтенный возраст, она довольно активная и самостоятельная. Есть здесь и мужчины, Есбергену ата 85, он в хорошей форме, даже занимается на тренажерах. Самой же «молодой» Раисе әже – 65 лет, ее шутя называют «молодежью».

Помимо занятий и прогулок для своих возрастных подопечных Жанна Айтуллина подготовила разнообразные приборы нового поколения: офтальмотренажеры, смарт-светильник с функ­цией ионизации и аудиосис­темой и другие вспомогательные средства, умные гаджеты.

Еда в саду разнообразная, но с учетом особенностей зрелого организма. На кухне заправляет Гульнар Жумаева – квалифицированный специалист, имеющий большой опыт работы с представителями старшего поколения.

– Я много лет прожила в Актобе и последние годы работала в Центре активного долголетия. Поэтому здесь я планирую также помимо готовки проводить мастер-классы по разным видам рукоделия, – отмечает Гульнар Жумаева, показывая нам свои работы, среди которых картины из пуговиц, панно из лоскутков ткани, вышивка бисером и многие другие потрясающе красивые вещи.

Они украсят любой интерьер и при этом помогут подопечным сада развивать моторику. Ведь не зря говорят, что интеллект находится на кончиках пальцев.

– Почти все наши ата-әжелер с подтвержденным диагнозом – деменцией. Поэтому оставлять их дома одних нежелательно и даже опасно. Дети взрослые, все работают. Для них наш сад – это возможность дать родителю полноценный уход в течение дня, пока они заняты. Мы не оказываем медицинские услуги, а лишь следим за тем, чтобы соб­людались все назначения врача. Обеспечиваем своевременный прием лекарств, пищи, ну и, конечно, не оставляем человека без присмотра. Наш день насыщен событиями: мы играем, занимаемся на тренажерах, гуляем на свежем воздухе, днем обязателен сон, – уточняет Жанна Айтуллина. – Так люди сохраняют привычный ритм жизни, имея возможность быть частью общества.

Проект, безусловно, нужный и социально важный. Уход за возрастным человеком, тем более с деменцией, – огромная нагрузка для близких. Но в современной жизни, в большом городе круг­лые сутки проводить дома с пожилым родителем может не каждый, да и стоит ли? Если можно разделить эту ношу со специалистами.

К сожалению, старение неизбежно. Поэтому можно прог­нозировать, что потребность общества в социальных услугах будет только расти.

– К нам звонят много людей, причем из разных городов. У каждого своя история и своя боль. Бывает, что единственному ребенку в семье некому делегировать свои обязанности по отношению к родителям, пусть даже временно. И люди вынуж­дены выкраивать время, бегать домой в обеденные перерывы, то есть жить в постоянном страхе и тревоге за близкого человека. В идеале хотелось бы также иметь поддержку от государства, общественных организаций, – продолжает Жанна Нурлановна.

У блестящего писателя Розы Мукановой есть драма-абсурд «Ешкім де кінәлі емес» – «Никто не виноват». В произведении гротескно и ярко изображены персонажи – пожилые люди, которые коротают время в таком вот саду для людей почтенного возраста. Литератор умело и тонко показывает изнанку повседневной жизни семей, где есть родной человек с нарушением когнитивной деятельности. И это не просто труд, но и тяжелая ноша, выдержать которую непросто.

Достойная старость – это не только медицинская помощь и уход. Это возможность общаться,­ чувствовать себя нужным, сохранять привычные связи. А для родственников – уверенность, что близкий человек не один, пока они работают и занимаются повседневными делами. Поэтому для таких семей подобные сады – настоящее спасение, возможность выдохнуть хотя бы днем, не отдавая родителя в круглосуточные специализированные учреждения. А для самих пожилых – возможность сохранить человеческое достоин­ство, ведь каждый имеет право на жизнь, даже если от нее остались лишь крохи.