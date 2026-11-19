Современные медицинские учреждения, школы и объекты соцзащиты постепенно меняют облик населенных пунктов. За последние три года уровень модернизации социальной инфраструктуры региона составил в среднем 55,8%. За этими цифрами – новые возможности для получения образования, ранней диагнос­тики и лечения заболеваний, а также для поддержки людей, нуждающихся в особом внимании государства.

фото автора

Одним из примеров такой работы стало расширение цент­ра оказания специальных социальных услуг «Шуак» в селе Кабанбай Алакольского района. Учреждение, основанное в 2018 году, сегодня оказывает стационарную помощь 40 гражданам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями. Им обеспечивают необходимый уход, медицинское сопровождение и социальную поддержку, помогают развивать навыки самообслуживания и адаптироваться к повседневной жизни.

Недавно на территории центра завершено строительство нового административно-хозяйственного корпуса общей площадью 1 300 кв. м. Его появление связано не только с расширением возможностей действующего учреж­дения, но и с решением давней проблемы семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Родители из Кабанбая и окрестных сел не раз просили власти открыть дневное отделение, где дети могли бы получать необходимый уход, психологическую и педагогическую помощь, не находясь круглосуточно в специализированном учреждении. Но прежняя материально-техническая база «Шуака» не позволяла организовать такую работу – помещений и оборудованных кабинетов было недостаточно.

Как рассказал директор цент­ра Ернур Максутбаев, строительство дополнительного здания стало ответом на растущие потребности жителей.

– В 2025–2026 годах возведено новое здание, где с учетом запросов населения и при поддержке областного акимата планируется открыть дневное отделение для детей на 30 мест. Средства на формирование его материально-технической базы и другие необходимые мероприя­тия уже выделены, – сообщил руководитель учреждения.

Таким образом, у семей появится возможность получать специализированную помощь непосредственно в своем райо­не. Для самих ребятишек это означает регулярную поддерж­ку специалистов, развитие индивидуальных способностей и приобретение необходимых социальных навыков. Для родителей важно совмещать заботу о ребенке с работой и другими повседневными обязанностями.

Обновление инфраструктуры социальной сферы в Жетысу идет по нескольким направлениям. За три года в регионе модернизировано 276 объектов. В системе образования обновлена 41 школа, или 41,8% от общего числа объектов, в здравоохранении – 162 учреждения (63,8%), культуре – 34 (36,2%), спорте – 39 (79,6%).

Работа продолжается и в текущем году. Сейчас здесь строят 35 социальных объектов: шесть – в сфере образования, 14 – здравоохранения, два – социальной защиты, четыре – спорта и девять – культуры. Еще в семи учреждениях проводится капитальный ремонт, в том числе в трех образовательных, трех медицинских организациях и одном учреждении культуры.

Особое внимание уделяют созданию комфортных условий для школьников. В области введены в эксплуатацию пять школ, среди которых образовательные учреждения в селах Суптай Панфиловского, Колтабан Аксуского и Коксай Кербулакского районов, а также в поселке Рудничном города Текели. Капитальный ремонт завершен в учебных заведениях сел Елтай Ескельдинского и Бос­тоган Коксуского райо­нов. В конце 2025 года в селе Достык открылась школа, построенная по проекту «Келешек мектептері», рассчитанная на 600 учащихся.

Не остается без внимания и оснащение действующих общеобразовательных организаций. В нынешнем году на эти цели предусмотрено 4,3 млрд тенге, тогда как в 2025-м было выделено 4,1 млрд.

Положительные изменения происходят и в здравоохранении. С начала года в области введены в эксплуатацию четыре объекта: центральные районные больницы Аксуского и Кербулакского районов и врачебные амбулатории в селах Елтай Ескельдинского и Каратал Каратальского районов. В Талдыкоргане завершено строи­тельство новой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений за смену. Проведена реконструкция цент­ральных больниц Аксуского и Кербулакского районов.

Отдельного внимания заслуживает проект строительства центральной районной больницы в Алакольском районе. Прежнее здание уже не отвечает современным требованиям, поэтому принято решение возвести медицинский комплекс со стационаром на 200 койко-мест. На его строительство из Фонда развития инфраструктуры выделено 20 млрд тенге. Подрядная организация определена, строительные работы начаты. Завершить их планируется в 2028 году.

Новые школы, амбулатории и больницы создают среду, от которой напрямую зависят повседневная жизнь людей, их уверенность в завтрашнем дне и возможность получать необходимую поддержку рядом с домом.