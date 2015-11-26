Эта цифра прозвучала на областном форуме предпринимателей, участие в работе которого приняли аким области Бейбут Атамкулов и заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нуржан Альтаев. Только в нынешнем году палатой защищены материальные интересы предпринимателей более чем на 220 млн. Речь – о необоснованных налогах, штрафах, пени, которые должны были заплатить бизнесмены, если бы они не обратились за защитой.

Директор Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области Аскар Абубакиров рассказал о проделанной работе с начала года, принятых мерах по защите прав предпринимателей, устранению административных барьеров, развитию предпринимательства в регионе. Были озвучены также основные проблемы, мешающие развитию предпринимательства, даны ответы на самые злободневные вопросы, волнующие бизнес-сообщество.

Как отметил директор ПП ЮКО, сегодня в Палате предпринимателей сформированы достаточные механизмы оказания необходимой поддержки предпринимателям по защите их прав и законных интересов, ведется систематическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов как на местном, так и на республиканском уровне. Для быстрого реагирования на факты нарушения прав бизнеса в Палате предпринимателей запущены два проекта – это контактные группы с государственными органами и субъектами естественных монополий и проект «Скорая помощь для бизнеса».

Оба этих проекта направлены в первую очередь на максимально быстрое рассмотрение обращений предпринимателей и оказание им эффективной помощи. С начала года в палату поступило 233 официальных обращения от субъектов предпринимательства, 64 из которых решены в пользу предпринимателей.

Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нуржан Альтаев заострил внимание участников форума на том, что на пороге вхождения во Всемирную торговую организацию бизнес должен работать над своей конкурентоспособностью.

– В этих новых условиях должен перестраиваться не только бизнес, но и государственные органы, – отметил Н. Альтаев. – Они должны создавать необходимые условия, чтобы бизнес мог спокойно работать, создавать продукцию, наращивать объемы. Шымкент считается одним из примеров для всех остальных регионов. Предпринимательство, малый и средний бизнес очень хорошо развиваются. Это говорит о том, что местные исполнительные органы уже создают для этого все условия.

Выступая перед бизнесменами, аким области Бейбут Атамкулов отметил, что по итогам анализа сферы бизнеса в регионе был выявлен ряд проблем, требующих безотлагательного решения. Первая из них – кадровая. Помимо уже действующих школ предпринимательства, при центрах обслуживания предпринимателей, которые обучают базовым принципам ведения бизнеса, предложено организовать стажировки студентов на базе действующих предприятий.

Второе направление касается становления Шымкента как третьего мегаполиса Казахстана. По словам главы региона, город должен стать точкой экономического роста, удобной для развития бизнеса с точки зрения инфраструктуры, безопасности, чистоты и получения всех необходимых разрешительных документов.

Третий блок вопросов касается развития туристической отрасли. Как известно, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави ежегодно посещают более 950 тыс. туристов, половина из которых не упускает возможности побывать в Арыстанбабе и на городище Отырар. В этой связи в облас­ти проведен анализ потенциала развития туризма и сформированы приоритетные направления, определены «якорные» проекты.

Четвертое направление – привлечение инвестиций в несырьевые сектора экономики и продвижение имиджа местных производителей. Сегодня в области действуют три индустриальные зоны – в Шымкенте, Туркестане и Сузаке. Еще восемь находятся на стадии завершения строительства. Таким образом, площадки для организации новых производств уже имеются, теперь необходимо создавать предприятия, подчеркнул Б. Атамкулов.

Вместе с тем остается актуальным и вопрос узнаваемости южноказахстанских брендов. Для повышения популярности продукции местных производителей управлением предпринимательства будет создан специальный каталог выпускаемой предприятиями области продукции, который будет бесплатно распространяться по всем регионам Казахстана, а также за пределами страны.

Важным остается и вопрос развития сельского хозяйства. По мнению акима области, в каждом районе необходимо создать машинно-тракторные станции (МТС) и специальный центр по привлечению новых технологий. Кроме того, в каждом районе с учетом их особенностей нужно открыть центры по оказанию научно-консультативных услуг фермерам на базе школы предпринимателей.

– Наступает время, которое требует новых подходов в решении поставленных задач, – заявил Б. Атамкулов с трибуны форума предпринимателей. – Все государственные служащие региона должны понять это. Поэтому основным принципом нашей работы будет определен принцип трех «П» – пат­риотизм, порядочность и профессионализм. Только тогда будут достигнуты положительные результаты.

Также в ходе встречи было объявлено о создании Консультационного совета по развитию предпринимательства при акиме области. В состав нового органа войдут предприниматели, представители отраслевых ассоциаций и соответствующих государственных органов. Совет будет собираться ежеквартально и открыто обсуждать проблемы предприятий региона.