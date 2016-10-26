​Заботой о людях пронизана их работа

Согласно Конституции, Казахстан провозглашен социальным государством, в котором каждому гражданину гарантируются все необходимые для достойного уровня жизни блага, отчего во многом зависят стабильность и благополучие общества. Немалую роль в этом играют работники социальной сферы, которые с пониманием относятся к каждому обращению граждан и дают ответы на множество возникающих с их стороны вопросов. Главное содержание их деятельности – забота о людях, а задача – вовремя подать руку помощи тем, кто в ней нуждается.

Указом Президента РК от 20 октября 2011 года был учрежден День работников системы социальной защиты, который отмечается в последнее воскресенье октября. Бесспорно, это еще одно свидетельство социальной приверженности нашего государства, общественное признание значимости оказания социальных услуг для благополучия казахстанцев и уважения к труду социальных работников. Этим указом было подтверждено, что проводимая в Казахстане модернизация социальной системы придала особый статус сотрудникам системы соцзащиты населения.

От эффективной деятельности работников социальных учреждений зависит уровень обеспечения социальных гарантий каждого гражданина, в том числе социально уязвимых категорий: престарелых людей, инвалидов, родителей несовершеннолетних детей. Другими словами, услуги, предоставляемые социальными работниками, сопровождают нас на протяжении всей жизни. Проведение последовательной социальной политики стало одним из приоритетов в деятельности государства, что, несомненно, привело к повышению благополучия казахстанцев.

В целях снижения бедности и поддержки малообеспеченных граждан Министерством здравоохранения и социального развития РК проведен ряд преобразований. В рамках реализации 84-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» проводится работа по повышению социальной ответственности получателей социальной помощи, усиление их мотивации в поиске работы и самообеспечении, повышение степени их участия в экономике страны и в жизни общества.

Так, с 1 января 2018 года, с введением нового формата адресной социальной помощи (далее – АСП), три соцвыплаты для малообеспеченных семей (граждан) будут трансформированы в единую АСП (государственные детские пособия детям до 18 лет, специальные государственные пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, АСП старого формата). АСП в новом формате будет предоставляться малообеспеченным гражданам с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости.

Также в 2018 году предусматривается преобразование некоторых категорий специального государственного пособия. Для инвалидов планируется объединение государственного соцпособия и специальных государственных пособий в единое, что позволит упростить процедуру его оформления. Принятие этих мер не ущемит прав инвалидов, поскольку размеры получаемых выплат не уменьшатся. Также отмечу, что специальное государственное пособие для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», награжденных орденами «Материнская слава» I и II степеней, будет преобразовано в пособие для многодетных матерей. Его предоставление будет регулироваться Законом РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей».

Еще одним нововведением в деятельности социальных работников стало широкое применение информационных и коммуникационных технологий для удобства граждан. Их использование стало необходимым элементом функционирования социальных систем. Процесс оказания госуслуг населению направлен на экономию времени граждан, чтобы они могли выбрать наиболее комфортный и доступный для себя способ их получения. Государственные услуги – это составная часть современной системы государственного управления, а их предоставление в электронном виде – важнейшая задача при совершенствовании системы современного государства. Поэтому для обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых государственных услуг минимизирован перечень необходимых документов.

Так, в 2015 году актуализирован Реестр государственных услуг для оказания композитных услуг для отдельных категорий граждан и безработных. Услугополучатель при получении статуса безработного в центре занятости населения может подать заявление на назначение социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Для улучшения обеспечения доступности инвалидам услуг в сфере социального обслуживания внедрена композитная услуга. Заявитель, обратившись в отдел медико-социальной экс­пертизы (МСЭ), наряду с получением услуги по первичному установлению инвалидности и утраты общей трудоспособности, имеет право подать заявление на назначение государственного социального пособия по инвалидности, специального государственного пособия и социальной выплаты на случай утраты трудоспособности из ГФСС. Получение результатов нескольких государственных услуг по одному обращению достигается за счет обмена данными между информационными системами госорганов и организаций.

Вместе с тем рассматривается вопрос расширения композитной услуги путем включения приема документов отделами МСЭ при первичном освидетельствовании на реализацию индивидуальных программ реабилитации. Это «Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи», «Обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами», «Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху», «Предоставление инвалидам кресел-колясок», «Обеспечение инвалидов санаторно-курорт­ным лечением».

Через государственную корпорацию «Правительство для граждан» своевременно обеспечиваются выплаты получателям пенсий и пособий из республиканского бюджета и социальных выплат из ГФСС. При этом обеспечена автоматизация процессов назначения пособий, пенсий и социальных выплат. Таким образом, дальнейшее развитие инновационных технологий в сфере социальной защиты населения направлено на повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан.

Проведение реформ в социально-трудовой сфере с использованием информационно-коммуникационных технологий позволит и дальше успешно решать задачи социального обеспечения. Сегодня в системе социальной защиты граждан трудятся специалисты, активно использующие все последние достижения в области телекоммуникационных технологий, готовы оперативно и качественно оказать социальную помощь согражданам. Требования к профессиональному статусу и ответственности социальных работников по-прежнему высоки, а результаты позитивны, поскольку их заботой о людях преодолеваются невзгоды тысяч казахстанцев.

Сотрудники государственных органов и организаций социального обеспечения встречают свой профессиональный праздник не только новыми достижениями, но и с новыми задачами. Профессиональная престижность социальной работы в условиях современных реалий подтверждается достоверной и своевременной информацией в обществе о текущей деятельности социальных учреждений, о конкретных результатах работы специалистов этой сферы, о самой профессии и людях, которые непосредственно на местах решают социально значимые вопросы.

В преддверии Дня работников системы социальной защиты можно c уверенностью сказать, что в этой сфере работают профессионалы, которые пользуются заслуженным доверием и уважением со стороны населения Казахстана. Отмечая свой профессиональный праздник, социальные работники осознают свою причастность к решению вопросов повышения качества жизни и готовы к практическому выполнению насущных задач социального обслуживания. От всего сердца искренне поздравляю всех коллег, работающих в системе социальной защиты населения, с нашим общим профессиональным праздником и желаю здоровья и новых трудовых свершений.