Заботясь о тех, кто нуждается

«Нур Отан» – ведущая партия Казахстана, успешно решающая вопросы экономики и социальной сферы. Последний аспект, как представляется, приоритетный в работе партийцев Центрального аппарата и региональных парторганизаций. Это продемонстрировала поездка Б. Байбека в Павлодар.

Свою работу первый заместитель Пр партии «Нур Отан» начал с посещения общественного объединения инвалидов «Реабилитационный центр «Самал». Вид его деятельности – социальная адаптация и интеграция детей и подростков с ограниченными возможностями в общество. А также оказание им комплексной медико-психологической педагогической помощи.

За время существования РЦ «Самал» в нем прошли оздоровление свыше 4,5 тыс. детей. В настоящее время в результате обучения и реабилитации при центре создано более 10 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями старше 18 лет. Воспитанники трудятся на должнос­тях юриста, бухгалтера, психолога, оператора ЭВМ и на других позициях.

Центр работает в тесном контакте с областным филиалом партии «Нур Отан» и МК «Жас Отан». Благодаря шефству нуротановцев оборудованы кабинеты, спортивные залы, игровая площадка. Опыт взаимодействия партийной организации и НПО заслуживает обобщения и широкого распространения.

На сегодня НПО «Самал» – единственный центр в республике, где услуги медико-психолого-педагогической помощи людям с диагнозом ДЦП оказываются в комплексе от года до 30 лет. Центр вошел в казахстанскую Книгу рекордов Гиннесса как впервые применивший для реабили­тационной работы технологию использования «космических» костюмов.

В «Самале» Бауыржан Байбек посетил музыкальный зал, побывал на репетиции кукольного театра, ознакомился с работой кабинетов лечебно-физической культуры и Монтессори, пообщался с группой детей с ограниченными возможнос­тями, встретился с воспитанниками центра в их социальном кафе «Как у мамы». Затем первый заместитель Председателя партии посетил ярмарку вакансий для инвалидов. На ней в рамках проекта «Кедергісіз келешек» более 400 инвалидов нашли работу.

Ознакомившись с работой ярмарки, Б. Байбек сказал:

– По поручению Главы государства – Председателя партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева, данному в Послании народу «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», «Нур Отан» проводит работу по трудоустройству и повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Сегодня партия реализует проект «Кедергісіз келешек». В течение первого месяца уже трудоустроено свыше 500 инвалидов. На последней ярмарке вакансий в Жамбылской области, где я недавно побывал, еще порядка 200 человек с ограниченными возможностями получили работу.

В целом партия планирует добиться ежегодного трудоустройства до 5 тыс. инвалидов. Государство, граж­данский сектор, бизнес должны вместе решать проблему вовлечения инвалидов в активную социальную среду. Партия будет использовать все имеющиеся ресурсы для координации этого процесса.

– Это и есть солидарность – ценность, изложенная в доктрине партии, – подчеркнул Б. Байбек.

Далее первый заместитель Председателя партии встретился с депутатами областного и городского маслихатов, а также провел совещание с регионами по видеоконференц-связи. В ходе беседы были рассмотрены вопросы работы партийных кураторов в реализации предвыборной платформы партии.

Во второй половине дня Бауыржан Байбек принял участие во внеочередной, XIV областной конференции партии «Нур Отан». В ходе встречи с участниками мероприятия он отметил, что сегодня главным акцентом в деятельности партии является работа с регионами. В частности, повышение эффективности региональных филиалов партии, работа с общественностью и мониторинг реальной ситуации на местах.

– Для эффективной реализации государственного курса Елбасы сегодня партия перешла на новый формат работы, основанный на проектно-целевом подходе, где важны конечный результат и четкая ориентация на конкретного избирателя. Первого марта «Нур Отану» исполняется 15 лет. Этот год станет годом конкретных практических дел, направленных на повышение благосостояния каждого казахстанца и процветание нашей Родины, – отметил Б. Байбек.

Кроме того, на конференции председателем Павлодарского областного филиала партии был избран аким области Канат Бозумбаев. Бауыржан Байбек вручил руководителю областного филиала партийный билет нового образца.

Сергей ГОРБУНОВ,

фото Валерия БУГАЕВА

Павлодар