Забрать свои пенсионные накопления единовременно больше не удастся – ЕНПФ

Общество
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Фото aktobetimes.kz
С 1 января 2018 года вступят в силу изменения в по рядке выплаты пенсионных накоплений. Вкладчик, выходя сейчас на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из государственного бюджета и выплаты из Единого национального пенсионного фонда за счет пенсионных накоплений, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы АО "ЕНПФ".

"Если сейчас пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику, выбранному получателем, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, то начиная с 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов будут осуществляться только ежемесячно. Другими словами, вкладчик, выходя сейчас на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из государственного бюджета и выплаты из ЕНПФ за счет пенсионных накоплений", – говорится в сообщении фонда.

При этом отмечено, что в перспективе с уменьшением и прекращением получения солидарной пенсии, такие выплаты для вкладчика станут ежемесячным источником дохода. И здесь уже только от самого вкладчика зависит, каков будет размер его ежемесячных выплат.

Получить пенсионные накопления "единовременно" смогут только те лица, у которых общая сумма пенсионных накоплений не превышает 12 минимальных пенсий (374 940 тенге).

В  ЕНПФ подчеркивают, что данная норма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы, в том числе увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счет бюджетных средств и за счет накопительной пенсии.



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