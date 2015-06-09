Забудут сельчане о жажде Свежий выпуск 474 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

По данным проведенного мониторинга, из 407 населенных пунктов области центральным водоснабжением охвачено лишь 79 сел, или 19,4%. Показатель далеко не самый лучший в республике, вдобавок если учесть, что по территории павлодарского Прииртышья течет полноводная река, действует канал им. К. Сатпаева (Иртыш – Караганда), а в недрах находятся обширные «озера» пресной воды. В итоге сегодня 317 действующих в облас­ти передвижных насос­ных станций используют воду из местных источников. Из них 81 применяет очищенную воду в комплексных блок-модулях, остальные пользуются привозной.

– Для обеспечения сельского населения централизованным водоснабжением утверж­ден региональный план по реализации программы «Ақ бұлақ», – говорит руководитель областного управления недропользования, окружаю­щей среды и водных ресурсов Альбек Несипбеков. – Согласно ему в разрезе каждого райо­на и населенного пункта до 2020 года предус­матривается проведение поисково-разведочных работ. Совместно с Комитетом гео­логии планируется утвердить запасы подземных вод в 185 селах. Для этого необходимо выделение средств на разработку проектно-сметной документации в селах, где имеются подтвержденные источники воды. Комплекс­ное финансирование позволит построить 230 новых объектов водоснабжения. Ожидаемый результат таков: в 2015–2017 годах показатель водообеспечения сел будет увеличен до 39%, с 2018 по 2020 год – до 76%. В конечном итоге из 407 сел центральным водоснабжением будет обеспечено 309 с общей численностью населения 253 тыс. человек.

То есть централизованно «необводненными» останутся около сотни малых и отдаленных сел. Но и там, по словам руководителя, будут применены оптимальные варианты обеспечения жителей водой. Для максимального использования потенциала подземных источников в питье­вых целях активно ведутся работы по изучению их месторождений как наиболее надежных и защищенных. Так, по итогам 2014 года получены заключения по запасам подземных вод для 18 сел в сельских зонах Павлодара, Экибастуза, Аксу и восьми районов. В целом на текущий год запланировано проведение доразведки подземных вод меловых водонос­ных комплексов Лебяжинского и Успенского участков на мес­торождении «Павлодарское Прииртышье». Планируется начать поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод в 45 селах. Также планируется разработка проектно-сметной документации для обеспечения запасами подземных вод в 41 селе.

По словам А. Несипбекова, проведение геологоразведочных работ будет ежегодно определяться областным управлением недропользования, окружающей среды и водных ресурсов совместно с акиматами городов и райо­нов, исходя из требуемого объема работ по развитию систем водоснабжения.

За счет средств областного бюджета в прошедшем году велась разработка 57 проектов сельского водоснабжения, из них 40 проектов – это внутрипоселковые сети, подключаемые к Майскому и Беловодскому групповым водопроводам. На 2016–2018 годы заявлено 42 проекта на общую сумму 26,9 млрд тенге.

На текущий год из рес­публиканского бюджета предусмотрены трансферты в сумме 735,5 млн тенге, на завершение двух объектов реконструкции водопроводов в райцентре Иртышск и поселке Жолкудук сельской зоны города Аксу, что позволит обеспечить качественной питьевой водой более 9 тыс. человек.

Но, пожалуй, самыми главными объектами реконструкции являются Беловодский и Майский групповые водопроводы. Первый находится в Иртышском районе на севере облас­ти и когда-то обеспечивал иртышской водой не только несколько десятков сел своей округи, но и населенные пункты за пределами области.

Майский групповой водопровод протянулся вдоль Иртыша и подавал воду многочисленным прибрежным селам. В годы спада экономики оба магистральных водовода были разрушены. Но сегодня, как уже было сказано, идет их восстановление. В итоге Беловодский групповой водопровод охватит 32 села Иртышского района с численностью населения 19,1 тыс. человек, а Майский – 23 населенных пункта, в которых проживает более 11 тыс. человек.

В ноябре 2014 года по Беловодскому водоводу был заключен договор генподряда с РГП «Казводхоз» на выполнение строительно-монтажных работ по строительству насосных станций I–IV подъемов, водозаборных оголовков, двух резервуаров чистой воды, станции очистки, внутриплощадочных сетей, ЛЭП 10 кВ и 388 км трассы водовода. Завершение строительно-монтажных работ первой очереди этого водопровода планируется 30 сентября 2015 года, II очереди – 30 октября 2017 года.

По Майскому групповому водопроводу в прошлом году был заключен договор с тем же РГП «Казводхоз» на выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению, подъездным путям, павильонам и 14 насосным станциям на скважинах. Окончание работ первой очереди водопровода и сдача приемочной комиссии намечены на 30 июля 2015 года, II очереди – на 10 октября 2016 года.

…В начале текущего года в акимате области прошло совещание с участием председателя Комитета по водным ресурсам МСХ Ислама Абишева. На нем были обсуждены проблемные вопросы в области водных ресурсов и ускорение строительства объектов обеспечения населения водой. Это сегодня – одна из важнейших задач региона.