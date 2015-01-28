Свежий выпуск
Забвению не подлежат
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск
Крупный проект, инициатором которого стал тогдашний аким области Бердыбек Сапарбаев, соб­рал воедино лучшие творения литературного наследия региона и открыл читателям новые имена, а также произведения известных авторов, не издававшиеся по понятным причинам в советское время. Первые 20 томов «Алтай – Ертic кiтапханасы» в великолепном полиграфическом исполнении увидели свет в 2011 году накануне 20-летия Независимости РК. Спустя два года в издательстве «Фолиант» напечатали вторую книжную серию из 21 тома, на страницах которой нашло отражение творчество известных мастеров пера, выходцев с Алтая: Мухтара Ауэзова, Касыма Кайсенова, Оралхана Бокея, Павла Васильева, Георгия Гребенщикова, Серика Габдуллаулы и других.
Не заставил себя долго ждать и третий выпуск книг, увидевших свет благодаря так полюбившемуся читателями литературному проекту. Примечательно, что их презентацией общественность региона открыла год, посвященный сразу нескольким значимым юбилейным датам: 550-летию основания Казахского ханства, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 170-летию основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.
Как уже было сказано выше, особенностью нынешнего издания серии «Алтай – Ертіс кітапханасы» стали ранее не публиковавшиеся произведения известных авторов. Один из них – выдающаяся личность, казахский поэт и просветитель Арип Танирбергенов, творивший в конце XIX – начале XX века. В сборник сочинений талантливого ученика и последователя Абая вошли его работы, предоставленные фондами рукописей Института литературы и искусства им. М. Ауэзова и личными архивами современных исследователей его творчества.
Во вступительной статье, открывающей сочинения А. Танирбергенова, доктор филологических наук, профессор Бауржан Ердембеков дает расширенный анализ творческого наследия поэта, в том числе его прежде неиздававшихся произведений. Следует отметить, что ученому удалось в полной мере выявить художественные особенности стихотворений, поэм и айтысов, в мельчайших деталях изучить природу эволюции этих литературных жанров. Заслуживают высокой оценки и текстологические изыскания Б. Ердембекова, благодаря чему представлено целостное восприятие творчества Арипа Танирбергенова.
Двухтомная монография известного казахстанского ученого Арапа Еспенбетова, изданная в рамках проекта, посвящена изучению нас­ледия Шакарима Кудайбердиева, Султанмахмута Торайгырова, Абая Кунанбаева, алашордынцев. В первом томе дается глубокий анализ поэм, публицистических произведений и мудрых изречений С. Торайгырова как феномена казахской литературы начала XX века. Во втором говорится о роли Алихана Бокейханова в изучении творчества Абая, исследуется малоизученная, но весьма актуальная на сегодняшний день тема библио­теки великого казахского поэта и просветителя.
Исключительную ценность в третьей серии «Алтай – Ертіс кітапханасы» представляют труды Каюма Мухамедханова, ученого-текстолога, заслуги которого в установлении канонических основ произведений казахских поэтов и жырау XVIII–XIX веков хорошо известны научной общественности страны. Он основал школу Абая в непростые времена запретов, вернул из забвения утраченные произведения поэта и его учеников.
В книгу избранных произведений известного поэта, писателя, публициста и переводчика Евгения Курдакова вошли переводы стихотворений Абая Кунанбаева. Читателям, одинаково хорошо владеющим и казахским, и русским языками, легко будет оценить качество перевода, поскольку тут же представлены авторские оригиналы. Тем не менее все знают, что переводить Абая, читавшего в подлинниках русскую и персидскую поэзию, увлекавшегося суфийской литературой и смело насыщавшего свои произведения старотюркизмами, трудно. «Абай – первопроходец абсолютный, таких, как он, очень немного в истории человеческих свершений», – пишет в предисловии к книге переводов Евгений Курдаков.
Принимавшие в презентации участие заместитель акима области Жаксылык Омар, поэты и писатели-современники – Улыкбек Есдау­летов, Борис Щербаков и другие в своих выступлениях говорили о том, что трудно переоценить роль проекта в деле патриотического воспитания молодежи. Сказанное в первую очередь относится к книгам народного героя Касыма Кайсенова и «бесстрашного Саши-казаха» Адия Шарипова, в первый том собраний сочинений которого вошли произведения «Огонь в лесу», «История одного полушубка», «Звез­ды в темнице», рассказывающие о подвигах народных мстителей в тылу фашистских оккупантов. В романе «Дочь степей» автор описывает борьбу казахской женщины за свободу и независимость.
Отдельно хотелось бы отметить два самостоятельных издания – «Книгу памяти» («Азалы кітап»), повествующую о воинах-интернационалистах – восточноказахстанцах, погибших во время боевых действий в Афганистане, и энцик­лопедию «Шыгыс Казакстан». В одном ряду с ними находится и книга писателя-натуралиста Бориса Щербакова «У каждой сказки своя правда».
В общей сложности за три с лишним года в рамках проекта «Алтай – Ертіс кітапханасы» издано 57 томов произведений и трудов восточноказахстанских авторов, живших и творивших в разное время. Всех их объединяет яркий след, оставленный на века в отечественной литературе.

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