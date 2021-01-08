Забвению не подлежат

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Нургуль Сактаганова, архивист высшей категории городского архива Кокшетау
24 ноября 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий». Как отметил на первом заседании органа Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, главная задача государственной комиссии – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. После проведения всестороннего и комплексного изучения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осуществить полную юридическую, а в отношении отдельных категорий – политическую реабилитацию жертв репрессий.