Забвению не подлежат

24 ноября 2020 года глава государства Касым-Жомарт ­Токаев подписал Указ «О Государственной комиссии по полной реа­билитации жертв полити­ческих репрессий». Как отметил на первом заседании органа Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, главная задача государственной комиссии – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. После проведения всестороннего и комплексного изу­чения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осущест­вить полную юриди­ческую, а в отношении отдельных категорий – политическую реабилитацию жертв репрессий.

Из более чем 20 категорий не реабилитированных жертв массовых политических репрессий в Казахстане фактически реабилитированы только 5–6. При этом реабилитация не коснулась лиц, осужденных приговорами и решениями так называемых судов «двоек», «троек», а также «коллегиями», «особыми совещаниями» прокуратуры, и поэто­му необходимо продолжить данный процесс.

Перечитывая страницы дел страшного террора, горькой и тяжелой судьбы репрессированных и их семей, мы, архивисты, осознаем, как важна работа, цель которой – сохранить и донести до нового поколения историю жизни наших земляков. В нашем архиве хранится немало личных документов жертв политических репрессий.

Особая страница нашей общей истории – период сталинских репрессий. В Казахстане за то время репрессированы 103 тыс. человек, расстреляны 25 тыс., от голода погибли 42% казахов, откочевали более миллиона человек. По статистике, в Акмолинской области за эти годы были репрессированы 4 789 человек, а в Кокшетау – 314. В нашем архиве сохранились некоторые сведения об этом жестоком времени, с которыми нам хотелось бы поделиться.

Одним из тысяч репрессированных был наш земляк Зарап Темирбеков, именем которого названа улица, на которой сегодня располагается наш архив. У нас хранятся его документы, свидетельствующие о несправедливости того страшного времени.

Зарап Темирбеков родился 5 мая 1906 года в ауле Акан Кокчетавского района в многодетной семье бедняка-скотовода. Рано лишившись отца, старшие дети вынуждены были работать по найму у баев и кулаков в казачьей станице Челкар. С приходом советской власти пришла новая жизнь, и Зарапу удалось получить образование. Сначала учился в ауле, а потом в казахской семилетней школе, куда отдал Зарапа брат Айтжан. Пос­ле ее окончания Зарапа направили учиться в Петропавловск, в казахский ­педагогический техникум. Его незаурядные способности были замечены, и Зарапа избрали членом бюро Петропавловского горкома комсомола, а в 1925 году направили инструктором в аппарат губкома комсомола. Затем он работал ответственным секретарем Атбасарского укома. В 1926 году вступил в ВКП (б).

Темирбеков был известным публицистом. Также он занимался переводами, в частности, им был переведен с русского на казахский известный роман Н. Островского «Как закалялась сталь». Он работал, строил планы на будущее, но мирное течение жизни было остановлено в один миг – 1 ноября 1937 года в его семью пришла страшная беда. Зарап Темирбеков стал жертвой беззакония и был арес­тован, еще через некоторое время пришли и за его женой, а малолетних детей увезли в детский дом.

Горькими слезами и страданиями пришлось заплатить семье Темирбековых за черный произвол. Супруга Зарапа была осуждена как жена врага народа и 8 лет отбывала срок наказания в Акмолинском лагере жен изменников родины.

Приговор коллегии Верховного суда СССР от 27 февраля 1938 года в отношении Темирбекова З. М. гласит: «Предварительным и судебным следствием установлено, что Темирбеков Зарап… в 1936 году вошел в сос­тав контрреволюционной буржуазно-националистической повстанческо-террористической и диверсионной вредительской организации, которая готовила вооруженное отторжение Казахстана от СССР и создание под руководством Японии казахского буржуазного государства. Темирбеков Зарап в соответствии с преступными целями проводил вредительскую деятельность в краевой комсомольской газете «Лениншіл жас»… Таким образом, установлена его виновность в совершении прес­туплений, предусмотренных ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР». И ниже: «Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР приговорила Темирбекова Зарапа к высшей мере уголовного наказания – расстрелу, с конфискацией личного имущества. Приговор окончательный и на основании Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению». Приговор приведен в исполнение 27.02.1938 года.

Потребовалось более 25 лет для восстановления честного имени человека, невинно осужденного в период сталинских репрессий. В архивных до­кументах имеется копия справки Военной коллегии Верховного суда СССР от 31.01.58. В ней ­указано: «…Приговор Военной коллегии от 27 февраля 1938 года в отношении Темирбекова Зарапа по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Темирбеков З. реабилитирован посмертно».

А вот еще одна реальная история нашего известного земляка Ибрагима Салахова.

Трудная судьба писателя и его творческий путь запечатлены в уникальных документах личного фонда И. Салахова, созданного в нашем архиве, причем первые из них были переданы самим писателем. Особый интерес представляют рукописи, черновики романов, рассказов с пометками автора, а также статьи о творчест­ве писателя, рецензии на произведения, фотографии.

Ибрагим Салахов родился 30 августа 1911 года в Кокчетаве, в семье плотника. Он учился в татарской семилетней школе, закончив ее, уехал в Казань. В 1931 году окончил Казанский педагогический техникум и был направлен на работу в редакцию молодежной газеты. Служил в рядах Красной армии. После демобилизации в 1935 году поступил в Казанский пединститут на литфак. А уже в октябре 1937 года, будучи студентом третьего курса, он был арестован по ст. 58 и осужден на 10 лет.

Много смелых и мужественных страниц в личных документах писателя Ибрагима Салахова – узника сталинских тюрем и каторжных лагерей, до конца прошедшего по страшной улице террора, расправ, массовых казней. В дань памяти павшим им была написана книга «Черная Колыма». Писать ее он начал в далеких 50-х годах тайно, под страхом разоблачения, поскольку хрущевская оттепель закончилась быстро, преступления Сталина замалчивались, а тема репрессий вообще была прикрыта.

«Ответственность за правду принуждала меня работать над этой книгой, – пишет Ибрагим Салахов. – Ради этого завершаю­щего дела перенес тюрьмы и лагеря, теперь честно, как можно точнее, с деталями и подробнос­тями, стараясь не пропустить ни одной фамилии, я должен рассказать о пережитых годах. Только в этом случае колымская каторга, теперешние литературные страдания обретут смысл».

Ибрагим Салахов – живой свидетель народной трагедии, на каждой странице своей книги он открывает все новые и новые картины ужаса и горя, стойкости и трусости, благородства и подлости. Вот несколько отрывков из этой документальной книги, говорящих сами за себя: «…С лязгом и грохотом открылась дверь камеры смертников. По крикам, стенаниям несчастных, перебранке конвойных мы догадались: обреченных повели на расправу… Вопль отчаяния, ужаса, способный сокрушить Вселенную, потряс каменные тюремные своды. Арестанты посыпались с нар, собрались перед дверью. Возня в коридоре стала сильнее: грохот, стоны, удары, снова тишина. Снова звук шагов. Смертников поволокли на судилище. Страшное, беззаконное.

– Товарищи… – в камеру проник слабый, полузадушенный голос. – Ве-дут на рас-стрел… На нас нет ви-ны… Со-об-щи-те Ста-ли-ну…

За стенами тюрьмы захлопали выстрелы. Завыли собаки. Потрясенные расправой, узники толпились возле двери. Кто следующий, кого ожидала такая же страшная участь смертников?»

А вот что пришлось испытать автору книги в больничном бараке после ранения, полученного им во время аварии на золотой шахте: «…на отрезанной лытке размотал повязку. В нос ударил тяжелый запах гнилого мяса. В том месте, где ногу резала железная пила, она стала черной… Нога меня убивала, как будто через отпиленную кость из меня вытягивали жилы… Ногу уже два раза резали, что останется от нее, если ее откромсают в третий раз?.. В шкафу он наткнулся на две бутылки хлороформа. Лагерные врачи говорили, что усыплять больных нечем, оперировали на «живую». Когда мою ногу пилили во второй раз, я изжевал кляп, изгрыз ремни, которыми меня привязали к кушетке, от боли потерял сознание. А хлороформ стоял в шкафу!»

Ибрагим Низамович свой срок отбыл полностью, все 10 лет. Конечно, в душе теплилась на­дежда на амнистию, но этого так и не произошло. Вышел он из тюрьмы инвалидом, без одной ноги, со сломанной рукой и сильно испорченным зрением. В 1947 году после освобождения Салахов вернулся в Казахстан в город Степняк, устроился счетоводом в ФЗО (фабрично-заводское обучение), проработал почти год, а в 1948 году вернулся в Кокчетав. Власти разрешили Ибрагиму Низамовичу жить в селе Красный Яр, что близ города. Его реабилитировали 21 сентября 1956 года.

Ибрагим Салахов был удостоен Государственной премии Респуб­лики Татарстан имени Тукая за вклад в развитие национальной культуры в области литературы. Он также был избран почетным президентом Кокшетауского татаро-башкирского национально-культурного центра.

Государство высоко оценило труды Ибрагима Салахова, и незадолго до его кончины Первый Президент Нурсултан ­Назарбаев издал Указ о награждении писателя орденом «Парасат» за большой вклад в развитие национальной литературы, высокое служение ­гуманистическим идеа­лам добра и согласия. Скончался писатель на 87-м году жизни в селе Красный Яр, там же и предан земле. На доме, где проживал писатель, установлена мемориальная доска. На основании постановления Кокшетауского городского маслихата и решения акимата Кокшетау в Красном Яре в его честь переименована улица.

Мы не вправе переписывать историю нашей страны, в которой были не только победы и свершения, но, к сожалению, и темные страницы, но мы должны помнить обо всем случившемся, чтобы страшное никогда не повто­рилось. Время безвозвратно – чем оно дальше, тем меньше остается в живых участников и очевидцев периода невиданного геноцида против человечества.