Он состоит из трех разделов. В первом разделе «Ақкөл ұланы – Солдат из Акколя» размещены автобиографии ветеранов, сведения об их боевых подвигах, наградах и труде в мирное время. В подразделах «Работа в тылу» и «Образование эвакогоспиталя» использованы документы госархива района. Во втором разделе «Соғыс хаттары – Фронтовые письма» собрана переписка воинов действующей армии со своими земляками. Третий раздел состоит из документаль­ных материалов и фотографий. Они взяты из фонда фотодокументов «История Аккольского района» и представлены родственниками ветеранов.

Сборник о ветеранах и тружениках тыла – это дань памяти героизму земляков-аккольцев, а также отличное учебное пособие для местной молодежи в изучении истории Великой Отечественной войны.